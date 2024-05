Tesina sulla luna: collegamenti per tutte le materie

La luna, romantica ispirazione per poeti, scrittori e musicisti, ma anche mistero per gli appassionati e oggetto di studio per gli astronomi. Perché non utilizzare questo argomento per una tesina per la Maturità? Potresti fare una bella figura davanti alla commissione con la tua tesina sulla luna: è un argomento che permette numerosi collegamenti tra le materie, infatti, potrai spaziare in lungo e in largo e portare con te, attraverso un percorso fascinoso, tutti i tuoi professori.

Beh, è arrivato il momento di decidere, la Maturità è sempre più vicina. Se ritieni questo argomento interessante, continua con la lettura del nostro articolo: ti proponiamo alcune tesine con la tematica sulla luna, adatta per qualsiasi tipo di scuola, dal classico all’alberghiero, dalla ragioneria allo scientifico, insomma, proprio per tutte!

TESINA MATURITÀ SULLA LUNA COLLEGAMENTI

Ecco i percorsi che abbiamo pensato possano interessarti. Vagliali per bene singolarmente e poi decidi se è il caso di proporli per la Maturità 2018.

TESINA MATURIT SULLA LUNA: LA LUNA COME META IRRAGIUNGIBILE

Sognata e ammirata per lungo tempo, è sembrata una meta impossibile da raggiungere e conquistare. Vediamo insieme i passi giganti che ha compiuto l’uomo verso la luna o, per coloro che sono stati impossibilitati, come noi, a raggiungerla, vediamo come hanno sognato che fosse:

Italiano collegamenti: Ariosto: il viaggio di Astolfo sulla luna per recuperare il cervello di Orlando

Ariosto: il viaggio di Astolfo sulla luna per recuperare il cervello di Orlando Storia collegamenti: L’Apollo 11, un viaggio memorabile

L’Apollo 11, un viaggio memorabile Geografia Astronomica collegamenti: La luna e i satelliti del sistema solare

La luna e i satelliti del sistema solare Fisica collegamenti: la luna e l’influenza sulla terra: le maree

la luna e l’influenza sulla terra: le maree Inglese collegamenti: the moon, poesia di Percy Bysshe Shelley

the moon, poesia di Percy Bysshe Shelley Storia dell’arte collegamenti: Kandinskij, Monet e i pittori che hanno raffigurato la luna

Kandinskij, Monet e i pittori che hanno raffigurato la luna Francese collegamenti: la letteratura d’avventura, Verne e i viaggi fantasiosi

TESINA MATURITÀ SULLA LUNA: LA LUNA COME METAFORA

Certo, oggi sappiamo che l’uomo sulla luna ci è arrivato, ma la luna è sempre stata vista dall’essere umano come una metafora. Vediamo attraverso le materie come:

Italiano collegamenti: Pavese, La luna e i Falò

Pavese, La luna e i Falò Storia collegamenti: la luna e le conquiste spaziali. I contrasti tra le potenze per le conquiste.

la luna e le conquiste spaziali. I contrasti tra le potenze per le conquiste. Geografia Astronomica collegamenti: La luna

La luna Fisica collegamenti: l’atmosfera lunare

l’atmosfera lunare Greco collegamenti: I miti sulla luna: la luna si innamora di Endimione

I miti sulla luna: la luna si innamora di Endimione Latino collegamenti: la natura e Plinio il Vecchio

la natura e Plinio il Vecchio Storia dell’arte collegamenti : la notte stellata di Van Gogh

: la notte stellata di Van Gogh Inglese collegamenti: la luna nella poesia inglese

la luna nella poesia inglese Psicologia/ Filosofia collegamenti: sai che c’è un cratere sulla luna che prende il nome di Freud? Approfittane!

TESINA MATURITÀ SULLA LUNA: LA LUNA IL VIAGGIO E IL SOGNO

Beh, questa tesina è un classico, ma abbiamo pensato a collegamenti tra le materie davvero particolari, vediamo quali:

Italiano collegamenti: Leopardi, il poeta della luna; Calvino: Luna e Gnac

Leopardi, il poeta della luna; Calvino: Luna e Gnac Storia collegamenti: i viaggi fino alla luna

i viaggi fino alla luna Geografia Astronomica collegamenti: la luna

la luna Fisica collegamenti: la gravità

la gravità Greco collegamenti: Luciano, “Storia Vera”: il poeta immagina una guerra mitica tra elioti e seleniti sulla luna

Luciano, “Storia Vera”: il poeta immagina una guerra mitica tra elioti e seleniti sulla luna Latino collegamenti: Virgilio e la luna

Virgilio e la luna Francese collegamenti: Cirano de Bergerac “ Voyage sur la lune”

Cirano de Bergerac “ Voyage sur la lune” Musica collegamenti: Al Chiaro di Luna di Beethoven

TESINA MATURITÀ: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Se cerchi altri argomenti o consigli su collegamenti, argomenti o su come impostare il lavoro sulla Tesina ecco tutto quello che ti occorre: