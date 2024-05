Tesina Maturità sulla mafia: due percorsi e tutti collegamenti

La Maturità si avvicina sempre di più e tu non hai ancora scelto la tesina? Scegliere l’argomento non è semplice, soprattutto se sei alla ricerca di un argomento originale, ma ancora hai tutto il tempo per trovare quello giusto che stupisca la commissione. Per tutti i maturandi, allora, proponiamo due percorsi sulla mafia, tema attuale e sempre vivo nel nostro paese, completi per tutte le scuole! Basta solo scegliere quello più adatto alle tue propensioni ed il gioco è fatto!

TESINA SULLA MAFIA: COLLEGAMENTI PER TUTTE LE SCUOLE

Non c’è più bisogno di arrovellarsi il cervello: ecco per te due percorsi ideati per farti fare un figurone all’esame orale! Vedrai che con le nostre tesine tutto andrà liscio come l’olio! Bene, ora passiamo alle nostre proposte: ecco le tesine sulla mafia da presentare all’esame di Stato.

TESINA MATURITÀ SULLA MAFIA: ORIGINI E DIFFUSIONE DELLA MAFIA

Questa tesina mira a spiegare le origini del fenomeno mafioso, ma non manca di appigli alla situazione contemporanea. Ecco quindi il nostro percorso ideato a posta per te:

Italiano collegamenti: Sciascia: Il giorno della civetta

Sciascia: Il giorno della civetta Storia collegamenti: origine e diffusione del fenomeno mafioso

origine e diffusione del fenomeno mafioso Inglese collegamenti: Mother and Father Italian Association: acronimo di Mafia. Origine della mafia americana

Mother and Father Italian Association: acronimo di Mafia. Origine della mafia americana Francese collegamenti : Le Milieu, criminalità organizzata che opera in Francia

: Le Milieu, criminalità organizzata che opera in Francia Spagnolo collegamenti: lancheros gallegos (gruppo criminale organizzato)

lancheros gallegos (gruppo criminale organizzato) Storia dell’arte collegamenti: il museo sulla mafia di Salemi

il museo sulla mafia di Salemi Economia collegamenti: il business dei rifiuti: la Camorra

il business dei rifiuti: la Camorra Sociologia collegamenti : il sud Italia: perché il fenomeno mafia è nato qui?

: il sud Italia: perché il fenomeno mafia è nato qui? Psicologia collegamenti : l’omertà, la paura nella società

: l’omertà, la paura nella società Musica collegamenti: la colonna sonora del Padrino

TESINA MATURITÀ SULLA MAFIA: LE VITTIME DELLA MAFIA

Questa tesina inquadra il fenomeno dal punto di vista delle vittime della mafia, uomini che con il loro esempio e la loro vita hanno lasciato un segno nella storia italiana.

Italiano collegamenti: Gomorra, Saviano

Gomorra, Saviano Storia collegamenti: La strage di Capaci e la strage di via D’Amelio: Falcone e Borsellino

La strage di Capaci e la strage di via D’Amelio: Falcone e Borsellino Diritto collegamenti: gli organi dell’antimafia

gli organi dell’antimafia Tecnica collegamenti: il tritolo

il tritolo Storia dell’arte collegamenti: la Vucciria, Renato Guttuso

la Vucciria, Renato Guttuso Sociologia collegamenti: le vele: Scampia, da quartiere popolare a punto focale di spaccio di droga

le vele: Scampia, da quartiere popolare a punto focale di spaccio di droga Psicologia collegamenti: Peppino Impastato, una vita contro la mafia

Peppino Impastato, una vita contro la mafia Linguaggi multimediali collegamenti: il successo di Gomorra la Serie

TESINA SU GOMORRA

L’idea di fare una tesina sulla mafia ti piace ma vorresti un’idea più originale per il tuo percorso? Allora non ti resta che affrontare questo argomento da un punto di vista diverso, magari attualizzandolo ancora di più e parlando di come la mafia venga percepita nella società contemporanea. Per darti un aiuto a procedere in questa direzione abbiamo svolto questa tesina: Tesina Maturità su Gomorra: argomenti per tutte le scuole

TESINA MATURITÀ: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Se cerchi altri argomenti o spunti su collegamenti, argomenti o su come scrivere una Tesina ecco tutto quello che ti occorre: