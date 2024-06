Tesina e Collegamenti sul Sogno: 3 percorsi originali

Il tema del sogno si adatta perfettamente a un lavoro di collegamenti multidisciplinari e le chiavi di lettura, così come gli spunti, sono tante. Se hai bisogno di idee per l’Esame di Maturità, ecco tre percorsi sul Sogno da noi suggeriti, con argomento e possibili collegamenti.

COLLEGAMENTI MATURITÀ SUL SOGNO: IL SOGNO COME RISCATTO SOCIALE

Il sogno esprime spesso e volentieri la volontà di un riscatto sociale, di un miglioramento delle proprie condizioni o anche un senso di rivalsa. Per questo può essere interessante analizzare questo aspetto del sogno, creando un percorso organico con collegamenti.

Collegamenti italiano: Il fu Mattia Pascal

Collegamenti inglese: I have a Dream di Martin Luther King

Collegamenti storia: l'emigrazione tra le due guerre mondiali

Collegamenti filosofia: l'Oltreuomo di Nietzsche

Collegamenti fisica: la fisica dei supereroi

Collegamenti latino: Seneca e la Fedra

COLLEGAMENTI MATURITÀ SUL SOGNO: IL SOGNO COME CONFINE TRA REALTÀ E IRREALTÀ

Il sogno è anche un modo per evadere dalla realtà, celebrare l’irrealtà, finendo anche per rifugiarsi nell’idea di sogno non riuscendo più a distinguerlo dalla realtà. Ecco una tesina sul tema con collegamenti.

Collegamenti italiano: Giovanni Pascoli

Collegamenti inglese: Alice's Adventures in Wonderland di Lewis Carroll o James Joyce

Collegamenti filosofia: Schopenhauer e il concetto di sogno e realtà

Collegamenti spagnolo: Don Quijote di Cervantes o il cinema di Bunuel

Collegamenti storia dell'arte: il Surrealismo (da Salvator Dalì a Magritte)

Collegamenti francese: Charles Baudelaire o Madame Bovary

Collegamenti fisica: i paradossi (paradosso dei gemelli di Einstein)

COLLEGAMENTI MATURITÀ SUL SOGNO: IL SOGNO TRA UTOPIA E DISTOPIA

Quando il sogno si trasforma in Utopia e Distopia? L’aspirare a un mondo ideale non suscettibile di realizzazione pratica è un tema comune all’uomo e quindi alla letteratura, all’arte, alla musica e alla filosofia. D’altra parte, il pessimismo ha anche portato a definire il suo esatto opposto, la distopia, ossia la descrizione di un’immaginaria società altamente indesiderabile.

Collegamenti italiano: Le città invisibili di Italo Calvino

Collegamenti inglese: 1984 George Orwell

Collegamenti filosofia: Karl Marx

Collegamenti storia: i totalitarismi e il socialismo utopico

Collegamenti storia dell'arte: Giallo, rosso e blu di Vasilij Kandinskij

Collegamenti francese: Les 500 million de la Bégum di Jules Verne in cui vengono presentate due città, l'utopica France-Ville e la distopica Stahlstadt.

Collegamenti biologia: le malattie del sistema nervoso

