Talent Program Mercatorum e Pegaso: opportunità gratuita e stage retribuito per under 30

Ridurre concretamente il divario tra formazione accademica e mondo professionale: questo l’ambizioso obiettivo del Talent Program, la nuova iniziativa promossa da Universitas Mercatorum e Università Pegaso, entrambe parte del Gruppo Multiversity. Il progetto, realizzato in partnership strategica con Gi Group (la principale multinazionale italiana specializzata nel settore lavoro), ha visto un investimento di un milione di euro destinato a valorizzare le competenze dei giovani più meritevoli.

L’iniziativa si rivolge esclusivamente a laureati e laureandi under 30 che soddisfano requisiti di eccellenza: un voto di laurea non inferiore a 105/110 oppure, per chi deve ancora conseguire il titolo, una media di almeno 27/30 con discussione della tesi prevista entro tre mesi dall’iscrizione. Imprescindibile anche una solida conoscenza della lingua inglese, con livello minimo B2. Le iscrizioni prenderanno il via dal 1° maggio 2025, aprendo le porte a un percorso formativo d’élite completamente gratuito.

La struttura del percorso formativo gratuito

Il programma si sviluppa attraverso tre moduli formativi intensivi da completare nell’arco di un anno, offrendo un monte ore complessivo di 225, equivalenti a 9 crediti formativi universitari. L’elemento distintivo dell’iniziativa è il servizio di tutoraggio personalizzato “one-to-one” che accompagna ogni partecipante durante l’intero percorso, garantendo un supporto costante e mirato alle necessità individuali.

Gli studenti possono inoltre accedere all’assessment comportamentale Thomas International, uno strumento professionale che consente di identificare con precisione le proprie competenze, valorizzarle efficacemente e sviluppare strategie ottimali per il posizionamento nel mondo del lavoro. Questa combinazione di formazione strutturata e supporto individualizzato rappresenta un valore aggiunto fondamentale nell’attuale panorama educativo, dove la personalizzazione dell’apprendimento diventa sempre più cruciale.

La partnership strategica che sblocca il futuro professionale

Il cuore pulsante del Talent Program è rappresentato dalla collaborazione con Gi Group, la più importante multinazionale italiana nel settore del lavoro. Questa sinergia garantisce ai partecipanti non solo una formazione di alto livello, ma anche un concreto sbocco professionale attraverso un tirocinio extra-curriculare retribuito.

Al termine del percorso, gli studenti riceveranno un Attestato di Alta Formazione che aprirà le porte a questa preziosa opportunità lavorativa. L’aspetto più innovativo dell’iniziativa risiede proprio nei colloqui di orientamento personalizzati condotti da professionisti del settore, pensati per favorire un inserimento coerente con il profilo di ciascun candidato. Questo approccio integrato tra formazione accademica e pratica professionale rappresenta un modello virtuoso per colmare efficacemente il divario tra università e aziende.

I criteri di accesso e come candidarsi al programma

Per accedere a questa opportunità formativa è necessario soddisfare requisiti piuttosto selettivi, pensati per valorizzare il merito. Il Talent Program si rivolge esclusivamente a giovani under 30, che abbiano conseguito una laurea con votazione minima di 105/110 oppure, nel caso di laureandi, che mantengano una media di almeno 27/30 e si impegnino a discutere la tesi entro tre mesi dall’iscrizione.

Fondamentale anche la conoscenza della lingua inglese, che deve attestarsi almeno al livello B2. Le candidature potranno essere presentate a partire dal 1° maggio 2025 attraverso l’apposito form online disponibile sui siti delle università coinvolte. Gli studenti interessati a ricevere maggiori dettagli sul processo di selezione possono richiedere informazioni compilando il modulo di contatto, a seguito del quale un esperto del programma fornirà tutti i chiarimenti necessari.