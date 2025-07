"Bonus Nuove Competenze" Unimarconi: retta agevolata per chi si iscrive entro il 31 luglio

L’Università Telematica Unimarconi ha annunciato l’iniziativa “Bonus nuove competenze” con retta agevolata a 2.400 euro. La promozione prevede una scadenza precisa: le iscrizioni devono essere completate entro il 31 luglio. L’offerta è valida per tutti i corsi di laurea, ad eccezione del corso in Scienze Motorie (classe L-22).

La promozione non è cumulabile con altre agevolazioni o convenzioni e non si applica a studenti fuori corso o in regime di tempo parziale.

La promozione prevede diverse soluzioni di pagamento pensate per adattarsi alle esigenze economiche degli studenti. L’opzione principale consente di dilazionare il costo in 12 rate mensili da 200 euro ciascuna, rendendo più sostenibile l’investimento nella formazione universitaria.

Per chi preferisce tempistiche diverse, sono disponibili piani alternativi a 2, 4 o 6 rate, garantendo flessibilità nella gestione del budget familiare. Nel costo promozionale sono già inclusi i diritti di segreteria e le tasse per sostenere gli esami, eliminando costi aggiuntivi durante il percorso di studi.

Rimangono invece escluse dalla promozione la tassa regionale e la tassa di laurea, che dovranno essere versate separatamente secondo le normative vigenti.

La promozione “Bonus nuove competenze” rappresenta un tassello fondamentale del programma di accessibilità promosso da Unimarconi. L’università telematica, riconosciuta dal MUR, vanta una tradizione ventennale nella formazione digitale, offrendo percorsi flessibili e di alta qualità che si adattano alle esigenze degli studenti moderni.