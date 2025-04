L'università Pegaso cambia logo: il nuovo marchio per un futuro innovativo

L’Università Pegaso ha recentemente annunciato un importante rinnovamento della propria identità visiva. Il 3 aprile 2025, l’iconico cavallo alato, simbolo di aspirazione, conoscenza e libertà, si è evoluto assumendo una forma più moderna. Questo cambiamento riflette i valori fondamentali dell’ateneo: accessibilità, innovazione e qualità nella formazione, consolidando la sua missione educativa.

Dettagli del restyling

Il nuovo logo dell’Università Pegaso si caratterizza per linee stilizzate e dinamiche che trasformano l’iconico cavallo alato in un simbolo più moderno e accessibile. Le ali ascendenti e il design circolare comunicano movimento e inclusività, elementi chiave della filosofia dell’ateneo. Questa evoluzione grafica non rappresenta un semplice cambiamento estetico, ma incarna un’importante evoluzione strategica.

“L’Università Pegaso ha vissuto una trasformazione radicale in questi anni. Siamo cresciuti, selezionando docenti di altissima qualità che hanno progressivamente arricchito la nostra offerta formativa”

ha dichiarato Pierpaolo Limone, magnifico rettore dell’Università Pegaso. “Il nostro logo cambia, diventando più agile, giovane e fresco, ma sempre mantenendo il cavallo alato come simbolo centrale, ora reinterpretato con una stilizzazione più moderna che racconta il dinamismo, l’innovazione e la capacità di trasformarsi”.

Da oggi, questa nuova identità visiva sarà presente in tutte le comunicazioni ufficiali dell’ateneo, nelle iniziative istituzionali e sulle piattaforme digitali, segnando un passo decisivo nel percorso evolutivo dell’Università.

Valori e impatto sulla formazione

Il nuovo logo dell’Università Pegaso non è solo un’evoluzione grafica, ma incarna profondamente i valori fondamentali dell’ateneo: innovazione, inclusività, integrità e ascolto. Questa trasformazione visiva rafforza l’identità dell’università nel panorama della formazione digitale e professionale, rendendo più riconoscibile la sua missione di accessibilità e qualità.

Il rinnovamento si allinea perfettamente con le numerose collaborazioni territoriali sviluppate negli anni, i sette dipartimenti e i centri di ricerca che offrono crescenti opportunità per studenti, dottorandi e docenti, consolidando la Pegaso come protagonista innovativo nel settore educativo.

Prospettive future

Con il rinnovamento del logo, l’Università Pegaso si prepara ad affrontare nuove sfide nel panorama educativo digitale. La nuova identità visiva fungerà da catalizzatore per ampliare le collaborazioni con imprese e istituzioni, rafforzando il posizionamento dell’ateneo a livello nazionale e internazionale.

Il rebranding rappresenta un ulteriore stimolo verso l’innovazione didattica e tecnologica, con l’obiettivo di sviluppare piattaforme ancora più interattive e personalizzate. Nei prossimi anni, l’università prevede di espandere ulteriormente i centri di ricerca e potenziare i percorsi formativi in risposta alle emergenti richieste del mercato del lavoro, mantenendo sempre al centro i valori di inclusività e qualità della formazione.