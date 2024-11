Iscrizioni anno scolastico 2025/26: tutto quello che devi sapere

Domande aperte dall’8 al 31 gennaio per iscriversi alle scuole primarie e secondarie: procedure online tramite la piattaforma Unica.

Dal prossimo 8 gennaio si apriranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026. La procedura sarà interamente telematica attraverso la piattaforma Unica, che semplifica e centralizza l’intero processo delle domande da inviare tassativamente entro il 31 gennaio 2025.

L’iscrizione online è obbligatoria per tutte le classi iniziali delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado statali; oltre a queste, è possibile inoltrare la domanda anche alle scuole paritarie che hanno aderito al sistema online, così come ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale di numerose regioni italiane, tra cui Lombardia, Toscana e Sicilia. L’iscrizione online sarà obbligatoria anche per i percorsi tecnologico-professionali del sistema “4+2” e per il nuovo indirizzo del liceo dedicato al Made in Italy.

Come funziona l’iscrizione online?

L’accesso alla piattaforma Unica richiede le credenziali digitali, come SPID, CIE, CNS o eIDAS. Una volta effettuato l’accesso, gli utenti troveranno diverse sezioni per orientarsi nella scelta della scuola, come “Cerca la tua scuola” e una raccolta di FAQ per chiarire ogni dubbio.

Per completare la domanda è necessario:

Compilare i dati: inserire le informazioni richieste riguardanti l’alunno, la famiglia e la scuola scelta come prima opzione. Inoltrare la domanda: dopo aver completato tutti i campi, l’utente potrà inviare la domanda. È importante ricordare che una volta inoltrata, non sarà più possibile modificarla. Monitoraggio dello stato: dalla propria area riservata su Unica è possibile seguire l’iter della domanda e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Cosa fare in caso di difficoltà o mancanza di strumenti digitali?

Per chi non dispone di accesso a Internet o di un indirizzo email, sarà sufficiente contattare l’istituto destinatario della domanda o la scuola attualmente frequentata dall’alunno per ricevere assistenza.

Nessun problema per chi deve effettuare un’iscrizione alla scuola dell’infanzia, o alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano: in questi casi l’iscrizione resta cartacea.

I dubbi più frequenti

Tra le FAQ presenti su Unica, si possono trovare:

Posso salvare una domanda e completarla in un secondo momento?

Sì, è possibile interrompere la compilazione e riprenderla successivamente. La domanda è considerata completa, e non più modificabile, solo cliccando su “Inoltra”.

Cosa succede se la scuola scelta non ha posti disponibili?

Se un istituto riceve troppe domande rispetto ai posti disponibili, verranno applicati i criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio di istituto, visibili sia sul modello di iscrizione sia sul portale Scuola in Chiaro. Se la prima scelta non fosse accolta, la domanda sarà automaticamente inoltrata alla seconda o terza opzione indicata, con aggiornamenti via email per il richiedente.

Un sistema più trasparente per le famiglie

La piattaforma Unica si conferma uno strumento essenziale per semplificare le iscrizioni scolastiche e accompagnare genitori e studenti verso una scelta consapevole. Con una procedura interamente digitale e informazioni dettagliate, il Ministero punta a ridurre le difficoltà organizzative e a garantire maggiore equità nell’accesso ai percorsi educativi.

Le famiglie sono quindi invitate a prepararsi per tempo, scegliendo l’istituto più adatto alle esigenze dei propri figli e completando l’iscrizione dall’8 al 31 gennaio 2025.