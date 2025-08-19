Filiera tecnologico-professionale: 54 campus formativi integrati per innovare l'istruzione tecnica

L’iniziativa dei campus formativi si basa su un solido quadro normativo, confermato dal decreto ministeriale che ha ufficialmente sancito il progetto. L’investimento complessivo ammonta a 40,5 milioni di euro, con una distribuzione mirata di 750 mila euro per ciascuno dei 54 campus selezionati.

Queste risorse finanziarie sono specificamente destinate al potenziamento della filiera tecnologico-professionale (4+2), rappresentando un tassello fondamentale per la modernizzazione del sistema educativo italiano e il rafforzamento del collegamento tra formazione e mondo produttivo.

La composizione dei campus formativi

I 54 campus formativi rappresentano un modello innovativo di collaborazione multisettoriale, coinvolgendo istituti tecnici e professionali in partnership strategiche con Fondazioni ITS Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali. Questi spazi integrati si caratterizzano per l’adozione di metodologie didattiche all’avanguardia e l’implementazione di sistemi avanzati di intelligenza artificiale, creando ambienti dinamici orientati all’apprendimento pratico.

La sinergia tra mondo della formazione e sistema produttivo garantisce percorsi formativi allineati alle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo.

L’iniziativa offre agli studenti concrete opportunità di crescita personale e professionale, rafforzando il ponte tra formazione scolastica e inserimento nel mondo del lavoro. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sottolineato come i campus “costruiscano un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa”, garantendo “opportunità reali di crescita” e “una formazione sempre più vicina alle esigenze dei nostri ragazzi e del Paese”.

I 54 campus formativi abbracciano undici filiere strategiche dell’economia nazionale: moda, agroalimentare ed enogastronomia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, turismo, meccatronica, nautica e aeronautica, data analysis e cybersecurity, intelligenza artificiale generativa e automazione dei processi industriali, costruzioni, biotecnologie, salute e benessere.