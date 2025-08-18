Condizioni climatiche critiche nelle scuole italiane: le possibili soluzioni

L’anno scolastico 2025/2026 si avvicina con l’avvio delle lezioni programmato tra l’11 e il 15 settembre nella maggior parte delle regioni italiane. Sui social network si intensifica il confronto tra chi difende l’attuale calendario e chi propone il ritorno alle tradizioni passate, quando gli studenti rientravano in classe nei primi giorni di ottobre.

Il dibattito online amplifica le diverse posizioni, evidenziando la necessità di trovare soluzioni adeguate alle nuove sfide climatiche.

Le proposte per l’adattamento climatico

Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha elaborato due strategie concrete per fronteggiare le criticità legate alle temperature elevate di settembre. La prima soluzione prevede il posticipo dell’apertura delle scuole a fine settembre o inizio ottobre, quando le condizioni climatiche risultano più favorevoli all’apprendimento. L’alternativa contempla l’installazione di sistemi di climatizzazione nelle aule scolastiche attualmente sprovviste.

Dal punto di vista economico, la revisione del calendario scolastico rappresenta l’opzione meno dispendiosa, richiedendo principalmente una riorganizzazione dei calendari regionali esistenti. La proposta ha trovato sostegno tra numerosi docenti delle regioni del Centro-Sud, che evidenziano come le alte temperature settembrine compromettano significativamente la concentrazione degli studenti e il benessere del personale scolastico.

Il benessere e la sicurezza in classe

Le condizioni climatiche negli istituti scolastici italiani rappresentano una criticità crescente per il benessere di studenti e personale. Secondo i dati più recenti, il 90% degli istituti scolastici registra condizioni di sofferenza per il caldo, con temperature che nelle aule raggiungono frequentemente i 30-35 gradi durante il mese di settembre.

La situazione è aggravata dalla carenza di sistemi di refrigerazione: solo il 6,45% degli edifici scolastici dispone di condizionatori, lasciando oltre 57.000 scuole senza alcuna forma di climatizzazione adeguata. Durante gli esami di Stato 2025, numerose segnalazioni hanno denunciato condizioni “ai limiti dell’insostenibile” nelle aule, trasformate in “vere e proprie serre”.

Gli effetti si manifestano concretamente attraverso episodi di malessere tra gli studenti e difficoltà operative per i docenti, costretti a svolgere le attività didattiche in ambienti che compromettono sia la concentrazione che le prestazioni cognitive.

Inoltre, l’organizzazione dell’anno scolastico influenza direttamente l’economia turistica nazionale, creando un divario territoriale significativo. L’attuale calendario, con inizio a settembre e prolungamento delle vacanze invernali, ha privilegiato il turismo delle “settimane bianche” nelle regioni alpine, penalizzando le destinazioni meridionali.

Il posticipo dell’avvio delle lezioni a ottobre consentirebbe al Mezzogiorno di sfruttare appieno settembre per prolungare la stagione estiva, riequilibrando la distribuzione dei flussi turistici.

Gli investimenti per l’adeguamento delle strutture

Il governo ha stanziato ulteriori 10 milioni di euro per il Fondo Unico per l’edilizia scolastica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Questi fondi si aggiungono agli 840 milioni di euro già previsti per il 2025 e ai 940 milioni per il 2026, portando il totale degli investimenti a cifre significative.

Le risorse sono specificatamente orientate verso l’efficientamento energetico e la riqualificazione strutturale degli istituti, con particolare attenzione all’adeguamento climatico. Gli investimenti mirano a rispondere alle crescenti sfide climatiche che interessano il sistema educativo italiano, garantendo ambienti di apprendimento più sicuri e confortevoli per studenti e personale scolastico.