Istat 2025: donne più istruite degli uomini ma occupate il 20% in meno, la laurea riduce il divario

Istat 2025: donne più istruite degli uomini ma occupate il 20% in meno, la laurea riduce il divario

Nel 2025 il 69,6% delle donne possiede almeno un diploma contro il 64,3% degli uomini, ma il tasso di occupazione femminile è del 60,8% contro l'80,9% maschile.
Istat 2025: donne più istruite degli uomini ma occupate il 20% in meno, la laurea riduce il divario
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Il rapporto ISTAT “Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – Anno 2025” restituisce un’immagine chiara: nella fascia 25-64 anni, il 69,6% delle donne possiede almeno un diploma o una qualifica professionale, mentre tra gli uomini la quota si ferma al 64,3%. Il vantaggio femminile si amplifica se si considerano i titoli terziari, ossia lauree e qualifiche post-diploma: qui le donne raggiungono il 25,9%, contro il 18,6% degli uomini.

Si tratta di un primato formativo netto, che attraversa tutte le generazioni coinvolte nell’analisi e che colloca le donne italiane su livelli di istruzione mediamente più elevati. Eppure questo investimento educativo non trova automatico riscontro nelle opportunità di lavoro: il maggiore capitale formativo femminile rappresenta un punto di partenza solido, ma non costituisce di per sé garanzia di accesso pieno e paritario al mercato occupazionale.

Il divario occupazionale: 20,1 punti tra donne e uomini

Nel 2025 il tasso di occupazione femminile si attesta al 60,8%, contro l’80,9% maschile. La differenza di 20,1 punti percentuali fotografa uno squilibrio netto tra capitale formativo e partecipazione al mercato del lavoro: nonostante il vantaggio educativo, le donne incontrano maggiori barriere nell’accesso all’occupazione.

Il titolo di studio rappresenta però un fattore determinante nel contenere questo divario. Tra chi possiede titoli bassi la distanza raggiunge i 33,9 punti percentuali, si riduce a 20,8 tra i diplomati e scende a 6,5 punti tra i possessori di un titolo terziario. L’istruzione superiore attenua quindi sensibilmente lo squilibrio di genere, pur non eliminandolo completamente.

I dati del rapporto ISTAT evidenziano come l’investimento formativo migliori le prospettive occupazionali femminili in modo progressivo. Il diploma riduce il gap di oltre 13 punti rispetto a chi ha qualifiche inferiori, mentre la laurea lo comprime ulteriormente di 14,3 punti. Questo andamento conferma che livelli educativi più elevati si traducono in una maggiore capacità di inserimento lavorativo per le donne, avvicinandole ai tassi maschili senza però colmare del tutto la differenza.

Le laureate nel 2025: segnali di miglioramento e confronto Ue

Nel corso del 2025 il tasso di occupazione delle donne in possesso di un titolo terziario ha registrato un aumento di 0,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente, mentre tra gli uomini con lo stesso livello di istruzione l’incremento si è fermato a 0,1 punti. Questo dato, evidenziato dal rapporto ISTAT, testimonia una progressione più marcata della partecipazione femminile al mercato del lavoro quando è sostenuta da una formazione universitaria.

Il divario tra uomini e donne laureati si è quindi leggermente ridotto, confermando l’effetto positivo del titolo terziario nel contenere le differenze di genere. Tuttavia, il confronto con la media europea mostra che permane un distacco significativo: tra le laureate italiane il tasso di occupazione si attesta all’82,5%, contro l’85,9% registrato nell’Unione Europea. La distanza di 3,4 punti indica che, pur migliorando, l’Italia resta indietro rispetto agli standard continentali nell’integrazione lavorativa delle donne con formazione universitaria.

Le ricadute per studenti e neolaureate

Il rapporto ISTAT sottolinea che i percorsi educativi avanzati migliorano concretamente le prospettive occupazionali femminili e contribuiscono a ridurre le differenze rispetto agli uomini. Il titolo terziario, in particolare, abbatte il divario da oltre 30 punti a 6,5 punti. Per studentesse e neolaureate questo significa che investire nella formazione universitaria resta una leva strategica, capace di aumentare le possibilità di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro.

Il rapporto evidenzia però che le competenze acquisite devono trovare condizioni favorevoli per tradursi in effettive opportunità occupazionali: politiche attive, servizi di conciliazione e accesso equo alle posizioni qualificate risultano determinanti per valorizzare pienamente i titoli conseguiti.

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