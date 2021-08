5 App per organizzare il tuo lavoro dallo smartphone

Contrariamente a quanto si possa pensare, le app sullo smartphone non servono solo a trovare il miglior ristorante qualità prezzo o a organizzare appuntamenti al buio. Puoi sfruttarle, ad esempio, anche per organizzare meglio il tuo lavoro. Se hai bisogno di più strumenti digitali per organizzarti nello smartworking esistono delle apposite applicazioni che possono aiutarti a gestire e monitorare le attività dal tuo cellulare in modo pratico e smart. Eccone 5 tra le più utili.

5 app utili per il lavoro

Lavorare (da casa) è molto più semplice, se sai come organizzarti. Non è facile tenere traccia di tutto ciò che devi fare ogni giorno, ma esiste un dispositivo molto familiare dal quale puoi trarre grande aiuto. Si tratta del tuo smartphone. Queste applicazioni ti aiuteranno a organizzare tutte le tue attività grazie ai loro strumenti di agenda, calendario, elenco attività e non solo.

Fattura & Preventivo

Interfaccia pulita con il tasto in basso per aggiungere una nuova fattura e i tre puntini verticali per le impostazioni. Fattura & Preventivo è il generatore di fatture con accesso web in modo da poter essere utilizzato anche da un computer o da un telefono/tablet. L’App vanta, tra le sue caratteristiche, l’invio delle ricevute di pagamento. Consente inoltre di visionare l’anteprima della fattura per un controllo finale prima di inviarla tramite e-mail o altra app social.

Clienti App per organizzare il tuo lavoro

Questa applicazione è progettata per gestire il tuo rapporto con il cliente. Ti consente di sfruttare i diversi modi esistenti per contattare i clienti e ti permette di creare l’anagrafica clienti, impostare promemoria, ricordare tutte le attività svolte, archiviare documenti e tanto altro. Ad esempio, è possibile creare uno storico di tutte le attività e gli eventi svolte con un determinato cliente. Permette, ancora, di impostare categorie anche per le note cliente, di scattare foto a documenti, archiviarli e condividerli.

Evernote

Evernote la conosciamo tutti, è l’applicazione perfetta per gestire attività, salvare file e lavorare in gruppo. Permette di scrivere note, ritagliare articoli o pagine web interessanti, aggiungere diversi tipi di contenuto alle prime. Consente di scansionare documenti, di gestire le liste di cose da fare, impostare date di scadenza e promemoria e, in ambito lavorativo, di rimanere aggiornato prendendo appunti alle riunioni e riunendo persone, progetti e idee.

CamScanner

Con questa applicazione puoi sfruttare la buona risoluzione delle odierne fotocamere per Smartphone. CamScanner converte le immagini dei documenti in file in formato PDF. In questo modo puoi scansionare i tuoi documenti fisici e archiviarli sul tuo dispositivo mobile o computer in modo rapido e semplice. Permette una gestione intelligente di documenti, fatture, contratti, scontrini, biglietti da visita, lettere, articoli, libri, certificati…

Hootsuite

Utilissima in epoca digitale, Hootsuite è l’app ideale per gestire tutti i social network della tua azienda. Grazie ad essa puoi controllarli tutti dallo stesso spazio. Comodo, no? Puoi tenere sotto controllo, quindi, gli eventuali commenti, i messaggi e la posta in arrivo, anche le richieste dei followers.