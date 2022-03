Come diventare fisiatra

Cosa bisogna studiare per diventare fisiatra è fondamentale saperlo se si vuole intraprendere tale professione. Qual è quindi il corso di studi da portare a termine e quali sono gli eventuali sbocchi professionali per chi lo completa? Andiamo con ordine.

Chi è e cosa fa il fisiatra

Il fisiatra è un medico specializzato in fisiatria che si occupa di diagnosi e trattamento conservativo delle patologie e degli infortuni che interessano l’apparato locomotore e/o i nervi periferici. Chi opera in questo settore necessita di avere ampie competenze che abbracciano ortopedia, reumatologia, cardiologia ma anche ciò che concerne l’apparato respiratorio. La professione del fisiatra è in Italia molto richiesta, quindi è molto probabile riuscire a lavorare con soddisfazione al termine dei proprio studi.

Che differenza c’è tra fisiatra e fisioterapista?

La sostanziale differenza tra le due figure professionali sta nel fatto che mentre il fisiatra è un medico abilitato e certificato (lo è diventato in quanto ha conseguito una laurea in medicina ed ha poi effettuato un tirocinio), il fisioterapista è chi ha completato una laurea triennale in fisioterapia.

Cosa studiare per diventare fisiatra

Trattandosi di un medico a tutti gli effetti, il fisiatra deve avere conseguito innanzitutto un diploma di scuola superiore (meglio se un diploma presso il liceo scientifico, in quanto molte delle materie la cui conoscenza è fondamentale per svolgere la professione, sono oggetto di studio presso tale tipologia di scuola superiore), quindi la laurea.

Prima, però, bisogna superare il test d’ingresso per la facoltà di medicina e chirurgia e affrontare il corso di laurea della durata di sei anni, compresi i periodi di tirocinio. Ma non è finita qui: conseguita la laurea, bisogna iscriversi alla laurea specialistica in riabilitazione, dunque iscriversi all’albo. Solo così si potrà avere il diritto di lavorare come fisiatra. Qual è la specializzazione di un fisiatra? Si tratta di Medicina Fisica e Riabilitativa.

Quanto guadagna un fisiatra

Il guadagno mensile di un fisiatra varia in base alla tipologia di impiego che si svolge. Stabilire una cifra a priori è parecchio difficile in quanto il calcolo dipende dal fatto che la professione possa essere svolta da privato, in uno studio personale, o presso centri di riabilitazione o in ospedale. Se si decide di lavorare come dipendente, lo stipendio di un fisiatra si aggira sui 2.300-2.500 euro mensili. In caso contrario un fisiatra può guadagnare anche di più, in base al numero di clienti che segue.

Leggi anche: