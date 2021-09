Lavorare nel mondo della moda è il sogno di molti. Ma non tutti ambiscono alla carriera di stilista, e non tutti hanno i requisiti fisici per diventare un modello o una modella. Se il settore moda ti alletta potresti tuttavia optare per una carriera attinente. Ce ne sono diverse che possono fare al caso tuo. Continua a leggere.

Giornalista di moda

Il giornalismo di moda è uno dei rami di questo settore. Anna Wintour, che oggi è caporedattore di Vogue USA, ha iniziato la sua carriera nella moda come giornalista per la rivista Harper’s & Queen. Ti sembra troppo lontano dalle tue possibilità? Inizia con un blog di moda, se hai stoffa ti farai notare.

Specialista in pubbliche relazioni

Gli specialisti di pubbliche relazioni che lavorano per i marchi di abbigliamento svolgono tanti e stimolanti compiti. Qualche esempio? Si occupano della creazione e del mantenimento di un’immagine pubblica positiva. Lavorano con specialisti di marketing per pianificare eventi che aumentino la consapevolezza e l’interesse dei consumatori per il marchio e il prodotto. Sono i responsabili dello sviluppo dei comunicati stampa e della gestione delle richieste dei media. Non si annoiano, insomma.

Grafico pubblicitario

E’ colui il quale si occupa di combinare il disegno a mano e la progettazione assistita da computer, ha un forte senso del colore e grande creatività, che usa per sviluppare una grafica visivamente piacevole. Cura la progettazione e la realizzazione grafica di marchi, di impaginazione editoriale, manifesti, packaging e tanto altro.

Addetto alle vendite

L’addetto alle vendite aiuta i clienti a trovare il prodotto giusto per loro, a completare gli acquisti, a rifornire la merce e mantenere un aspetto ordinato nel negozio al dettaglio. Accoglie l’ospite in negozio e lo avvisa di eventuali promozioni in corso. E’ colui il quale, in negozio, soddisfa le richieste del cliente.

Designer tessile

Affascinante è, infine, la carriera da designer tessile. Si tratta di colui il quale illustra a mano, o tramite software, i disegni che possono essere stampati o intrecciati in un tessuto. I designer tessili possono lavorare come liberi professionisti o per un’azienda, come produttori di tessuti o di un marchio di abbigliamento. Lavorano a stretto contatto con gli stilisti per creare modelli tessuti che si adattino agli stili di abbigliamento, alla stagione e al cliente.

Inseguire una carriera nel settore della moda può essere gratificante: approfondisci l’argomento andando alla scoperta delle ulteriori professioni legate a questo fantastico mondo: