Stai valutando di iscriverti in Design della moda ma vorresti sapere quali sbocchi lavorativi includa la tua laurea? Niente paura, siamo qui per questo. Il design della moda può essere paragonato ad una forma d’arte, quella che sta dietro alla creazione di abiti e accessori che fanno parte dello stile di vita di una persona. Il design della moda contemporanea si suddivide, come approfondiremo di seguito, in ready to wear e haute couture.

Leggi: Come diventare Fashion designer

Design della moda cos’è

“Per design della moda si intende quella branca del design industriale che si occupa di moda e del vestire in senso esteso“, Wikipedia docet. Il fashion design è una forma d’arte dedicata alla creazione di abbigliamento e altri accessori che si suddivide in haute couture e ready-to-wear. La collezione haute couture è dedicata a determinati clienti privilegiati e risponde a caratteristiche che si adattano esclusivamente a questi ultimi. Le collezioni di tipo ready to wear, invece, hanno dimensioni standard, quindi non su misura, e sono adatte a produzioni più vaste.

Chi è il fashion designer

Il fashion designer è la mente che sta dietro alla creazione artistica di un capo o di un accessorio. I designer si occupano dello studio delle tendenze della moda, elaborano bozze, selezionano colori e tessuti e supervisionano la produzione finale dei loro modelli.

Sbocchi lavorativi della laurea in design della moda

Il corso di laurea in Design della Moda forma designer della Moda. Questi ultimi, hanno una lunga serie di possibilità lavorative dopo aver conseguito la laurea. Ad esempio, possono lavorare all’interno di studi professionali, di strutture aziendali del settore moda (in tutte le sue categorie, che comprendono anche accessori, gioielli e sportswear).

I datori di lavoro dell’industria della moda spaziano dai migliori designer in studi affermati ai punti vendita al dettaglio delle strade principali, alle etichette di abbigliamento dei supermercati e alle operazioni di produzione. Le aree lavorative sono diverse: ne fanno parte il lavoro di progettazione, creazione, acquisto, marketing e PR.

I lavori direttamente correlati alla laurea in design della moda includono:

Stilista di moda

Responsabile commerciale

Merchandiser al dettaglio

Stilista

Designer tessile

Merchandiser visivo

I lavori nei quali la laurea sarebbe, invece, utile, includono:

Tecnologo abbigliamento/tessile

Manager di eventi

Designer di gioielli

Giornalista rivista

Addetto alle relazioni pubbliche

Agente di talento

Leggi anche: