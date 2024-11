Le migliori università di Economia secondo il Shanghai Global Ranking 2024

Istituzioni italiane e internazionali a confronto: la Bocconi eccelle, ma gli Stati Uniti dominano la scena mondiale.

Il Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2024 ha svelato quali sono le migliori università al mondo per studiare Economia, offrendo una panoramica sulle eccellenze accademiche a livello internazionale e nazionale. Realizzata dall’organizzazione indipendente Consultancy, questa classifica analizza oltre 1.900 università in 96 Paesi, valutandole su diversi parametri come il numero di premi internazionali ottenuti, le pubblicazioni su riviste prestigiose e le collaborazioni globali. Vediamo i risultati più significativi per l’anno 2024.

Le migliori università al mondo: dominio statunitense

La classifica globale per la materia Economia evidenzia un forte predominio delle università americane. Nella top 10, ben 9 posizioni sono occupate da atenei statunitensi, con la University of Chicago al vertice grazie a un punteggio di 450,9 punti. Tra le eccellenze figurano anche istituzioni come Harvard, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Stanford, che da decenni definiscono gli standard globali nell’insegnamento economico. Unica eccezione nella leadership americana è la London School of Economics and Political Science (LSE) che rappresenta il Regno Unito al nono posto.

Top 10 mondiale per Economia

University of Chicago (USA) Harvard University (USA) Massachusetts Institute of Technology (USA) Stanford University (USA) University of California, Berkeley (USA) Columbia University (USA) Yale University (USA) Princeton University (USA) London School of Economics and Political Science (UK) New York University (USA)

Le eccellenze italiane: Bocconi in testa

Sul fronte italiano, la Bocconi di Milano si conferma come leader indiscussa, raggiungendo il 32° posto globale con un punteggio di 183,7. Fondata nel 1902, la Bocconi è stata la prima istituzione italiana a offrire corsi di Economia e Commercio e continua a essere un punto di riferimento per la formazione economica a livello internazionale. La sua eccellenza, però, non si limita all’Economia: l’ateneo milanese si distingue anche in altre discipline, come Management (29° posto), Public Administration (40°) e Finanza (47°).

I numerosi riconoscimenti internazionali della Bocconi non sono una novità. L’ateneo milanese si è ormai consolidato come un hub globale per gli studi economici, attirando studenti da tutto il mondo. Il suo approccio innovativo e la capacità di formare leader del settore economico-finanziario continuano a renderla una scelta ambita per chiunque desideri intraprendere una carriera in questo campo.

Le migliori università italiane per Economia

Tra gli altri atenei italiani, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’European University Institute di Fiesole si posizionano tra i primi 100 al mondo; seguono la Luiss Guido Carli, l’Università di Bologna e l’Università di Torino, che rientrano nella fascia tra la 101° e la 150° posizione.

Università Bocconi di Milano (32° posizione, 183,7 punti) European University Institute (fascia 76-100, 132 punti) Università Cattolica del Sacro Cuore (fascia 76-100, 128,9 punti) Università di Bologna (fascia 101-150, 124,1 punti) Luiss Guido Carli (fascia 101-150, 123,9 punti) Università di Torino (fascia 101-150, 115,9 punti) Università di Roma Tre (fascia 151-200, 111,7 punti) Politecnico di Milano (fascia 151-200, 109,2 punti) Università di Roma Tor Vergata (fascia 151-200, 106 punti) Università di Roma La Sapienza (fascia 201-300, 103,9 punti)

Il Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2024 non solo fotografa l’eccellenza accademica mondiale, ma evidenzia anche come l’Italia stia maturando una posizione di prestigio, in particolare nel settore economico. Mentre gli Stati Uniti continuano a dominare la scena globale, atenei come la Bocconi dimostrano che anche l’Europa, e l’Italia in particolare, possono essere parte del panorama educativo di alto livello.