Liceo classico in pericolo? L'allarme di Paola Frassinetti

La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha lanciato un importante allarme sulla situazione del liceo classico in Italia, sottolineando l’urgenza di tutelare questo storico percorso formativo. Durante un recente incontro a Roma, l’esponente di Fratelli d’Italia ha ribadito il valore imprescindibile delle materie umanistiche nell’istruzione italiana, evidenziando come la cultura generale rappresenti un pilastro fondamentale nella formazione degli studenti.

Frassinetti ha inoltre rimarcato l’importanza di mantenere un dialogo costante tra il Ministero e le realtà scolastiche per preservare l’eccellenza del sistema educativo italiano.

L’evento e il contesto

L’intervento della sottosegretaria Paola Frassinetti è avvenuto durante un incontro organizzato a Roma da Fratelli d’Italia, dedicato alle Nuove Indicazioni Nazionali per il sistema scolastico. L’evento, tenutosi il 9 aprile 2025, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le istituzioni ministeriali e gli operatori del settore educativo.

La sottosegretaria ha sottolineato in particolare la necessità di mantenere vivo un dialogo costante tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le diverse realtà scolastiche del paese.

Cosa ha detto la sottosegretaria sulle materie umanistiche

Durante l’incontro, Frassinetti ha enfatizzato il valore della cultura nella scuola, troppo spesso sacrificata per un approccio orientato esclusivamente al lavoro. Ha criticato la riduzione dell’insegnamento della geografia, definendola essenziale per comprendere il mondo, e difeso la storia come strumento per sviluppare spirito critico.

Non ha mancato di evidenziare l’importanza dell’epica e della civiltà classica quali pilastri formativi.

La difesa del liceo classico

Frassinetti ha appassionatamente difeso il liceo classico definendolo “una scuola unica al mondo” che necessita tutela e valorizzazione. Secondo la sottosegretaria, nonostante le limitate ore scientifiche, questo percorso ha formato generazioni di professionisti grazie alla capacità di sviluppare meccanismi mentali complessi. “Un’eccellenza del genere va difesa” ha dichiarato.

L’importanza della cultura nella formazione

Nel dibattito odierno sulla scuola, Frassinetti ha sottolineato come l’eccessivo focus sul mondo professionale rischi di mettere in secondo piano il valore fondamentale della cultura. “Se la scuola viene sempre abbinata al lavoro, ultimamente quasi in maniera ossessiva, credo si dimentichi della cultura”, ha dichiarato la sottosegretaria, aggiungendo che “non c’è contrapposizione tra competenze e conoscenze, sono due facce della stessa medaglia”.

Secondo Frassinetti, è proprio attraverso discipline come la storia, la geografia e l’epica che i giovani possono sviluppare quella capacità di contestualizzazione e quello spirito critico essenziali non solo per la crescita personale ma anche per affrontare le sfide professionali future. La cultura generale viene quindi riaffermata come elemento imprescindibile per una formazione completa ed equilibrata degli studenti.