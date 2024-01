Al Liceo Plinio di Roma apre il primo sportello antiviolenza di genere

Il liceo Plinio di Roma sta per avviare un nuovo progetto di valenza sociale. E’ stata approvata in sede di consiglio d’istituto, infatti, l’apertura di uno sportello antiviolenza. Uno strumento che sarà a disposizione non solo degli studenti, ma anche dei professori, del personale scolastico tutto e dei genitori dei ragazzi. Una bella speranza in un periodo storico nel quale il Governo non sta dando molto spazio a tali indispensabili luoghi di ascolto.

Il Liceo Plinio di Roma ospiterà uno sportello antiviolenza

Una bella novità sta per prendere il via all’interno di uno dei Licei storici di Roma andando ad affiancare il già istituito sportello psicologico. Con grande soddisfazione di chi lo frequenta che, tramite le parole dei portavoce della Rete degli studenti del Lazio, ha fatto sapere di essere felice del fatto che il nuovo sportello abbia le competenze necessarie per affrontare i casi di violenza di genere. Un tema che purtroppo, ogni giorno, ci viene raccontato dalle cronache.

Lo sportello si rivelerà uno strumento utile per offrire sostegno e assistenza a chiunque abbia subito violenza, molestie o discriminazioni basate sul genere. Rivolgendosi al centro si potrà ottenere ascolto, consulenza, informazioni legali, supporto emotivo e indirizzamento verso risorse utili.

Il suo avvio è stato possibile grazie all’adesione a un bando e, sempre secondo la Rete degli studenti Lazio, questo sarà solo il primo di una lunga serie. Si auspica, infatti, che ne venga istituito uno per ogni istituto. Quello del Plinio dovrebbe fare da apripista ed essere considerato una sorta di modello da prendere come esempio per quelli che verranno.

Attualmente, presso il Liceo sito a pochi passi da Porta Pia è presente uno Sportello di ascolto psicologico/DSA BES che fornisce la possibilità di incontrare gli specialisti dell’ASL ROMA una volta al mese per ogni sede dell’Istituto. Un ulteriore sportello di ascolto psicologico-studenti, avviato lo scorso anno, è curato dalla Scuola di psicoterapia dinamica Bios Psychè. Quello destinato agli adulti, (docenti, personale Ata e genitori) è curato dalla dottoressa Pantanella.

Lo sportello sarà aperto anche agli adulti

Come riporta FanPage, anche il Collettivo Venti Novembre si dice soddisfatto:

“Portare la lotta transfemminista tra le mura scolastiche e, davanti ad un governo che attacca i Centri Anti-Violenza, è un traguardo di fondamentale importanza: vogliamo che il nostro liceo diventi uno spazio sicuro”.

Ha inoltre aggiunto di avere partecipato al bando per aumentare le ore di sportello psicologico e di avere esposto l’esigenza che l’ente incaricato della gestione avesse le competenze necessarie per affrontare i casi di violenza di genere.

Approvato il 9 gennaio scorso andrà ad affiancarsi, quindi, a quelli già presenti. Il servizio sarà presente anche presso la succursale del liceo dove sarà disponibile il venerdì pomeriggio dalle 13 alle 14 e dalle 14.30 alle 15.30. Nella sede centrale osserverà gli stessi orari, ma nella giornata del martedì.

