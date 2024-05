Maturità 2024: è possibile scoprire i nomi dei commissari esterni in anticipo?

Un modo per conoscere il prima possibile i nomi dei commissari esterni alla Maturità

Ormai la Maturità 2024 si avvicina sempre più per milioni di studenti di quinta superiore, i quali termineranno uno dei loro cicli di studi più importanti.

Moltissimi maturandi, infatti, si pongono una domanda che potrebbe determinare in parte i loro esiti degli esami di maturità: chi saranno i commissari esterni presenti alla Maturità?

Ebbene, uno dei compiti fondamentali dei commissari esterni è quello di esaminare e valutare le singole prove d’esame, quindi per gli studenti conoscere i nomi dei docenti che comporranno la commissione potrebbe essere un buon vantaggio. Ogni professore ha il suo metodo di valutazione e la propria personalità. Scoprire in anticipo chi sia, per un maturando è sicuramente un modo per prepararsi al meglio in una materia richiesta durante gli esami di maturità.

Quando vengono comunicati i nomi dei docenti esterni?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito solitamente comunica i nomi delle materie e dei professori durante la fine del mese di maggio oppure i primi giorni del mese di giugno. Sebbene le date siano diverse da ogni scuola, il periodo che coincide con la pubblicazione dei nomi è il medesimo. Ovviamente i nomi dei docenti devono essere pubblicati con un poco di anticipo, prima della data stabilità per la prima prova d’esame, questo anno programmata per il 19 giugno 2024. Prima dei nominativi dei commissari esterni, il Ministero ha già comunicato il 13 maggio 2024 i nomi dei presidenti di commissione.

Per sapere i nomi è possibile consultare i siti ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oppure su piattaforme digitali realizzate per gli studenti. Molti si chiedono, però, se esiste un modo per conoscere i nomi dei docenti esterni di commissione il prima possibile.

Come sapere anticipatamente i nomi dei commissari esterni?

Ogni maturando vorrebbe prepararsi al meglio per affrontare senza ansie e paure i propri esami di maturità. Ecco cosa spinge diversi studenti a sapere il prima possibile i nomi dei professori esterni della commissione d’esame. C’è un modo specifico, quindi, per scoprire i nominativi in anticipo?

Ebbene si. Le segreterie delle scuole in cui sono iscritti i maturandi potrebbero ricevere anticipatamente comunicazioni più specifiche dal Ministero, in merito alla composizione delle commissioni d’esame.

Ecco, quindi, un modo per scoprire prima i nomi dei commissari esterni, senza aspettare la comunicazione online sui portali. Uno studente, perciò, potrebbe chiedere direttamente alla segreteria del proprio istituto scolastico se hanno già disponibili i nomi dei professori, i quali saranno assegnati ad ogni classe in procinto della Maturità.