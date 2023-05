Un tragico episodio si è verificato in un istituto scolastico di Rosignano Marittimo, comune della provincia di Livorno. Qui, mentre si stava svolgendo lezione, un quindicenne si è alzato dal suo banco in classe, ha pronunciato una frase e si è diretto alla finestra del secondo piano, buttandosi da questa. L’incidente ha causato panico e sgomento tra gli altri studenti e i due insegnanti al momento presenti in aula. Vediamo come sono andate esattamente le cose e cosa ha spinto il ragazzo a compiere questo gesto estremo.

15enne si butta dalla finestra della sua classe

Il giovane è stato soccorso da alcuni studenti che si trovavano nei laboratori al piano terra e dal personale della scuola, che hanno atteso l’arrivo dell’ambulanza. Il dirigente scolastico ha informato il 118 ed il commissariato di polizia di Rosignano Solvay. Non si conoscono attualmente i motivi che hanno spinto il ragazzo a gettarsi dalla finestra della sua classe. Tuttavia, secondo le prime ipotesi, sembra che il gesto possa essere stato volontario. Secondo quanto riferito dal dirigente scolastico, non sembrava esserci alcun segnale preoccupante riguardo allo studente prima dell’incidente. Il giovane si è alzato dal suo banco, ha pronunciato una frase che sembrava indicare l’intenzione di dimettersi e poi è caduto dalla finestra.

L’istituto non ha fatto alcun riferimento all’andamento scolastico dello studente, poiché sembra avere un profitto accettabile e non aveva problemi con i professori o gli altri studenti. Nessuno aveva notato alcun segnale di disagio prima di quella mattina. Proprio a tal proposito, il dirigente scolastico ha sottolineato la difficoltà di decodificare i segnali di disagio, poiché spesso chi ne soffre tende a nasconderli. L’evento è stato un shock per l’intera classe e per i professori presenti in aula.

Sostegno per la famiglia da parte dell’istituto

L’istituto si è impegnato a fornire supporto alla famiglia dello studente e a seguire gli altri studenti e i docenti che hanno assistito al fatto. Ritiene infatti che sia di estrema importanza che la scuola rimanga vigile e offra sostegno ai propri studenti, in modo da prevenire situazioni simili in futuro. Adesso si spera solo che il ragazzino si rimetta. Le sue condizioni, dopo la caduta da un’altezza di circa 8 metri, sono piuttosto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Cisanello, dove è stato condotto dopo la caduta. L’istituto frequentato dal ragazzo, aveva da tempo istituito uno sportello per l’aiuto psicologico agli studenti, ma non risulta che avesse ricevuto segnalazioni da parte di questa classe. Né tantomeno dal 15enne.

