Una vera tragedia si è verificata in una scuola media in provincia di Genova. Qui, una dodicenne è precipitata dalla finestra mentre era in classe. Immediatamente soccorsa, è stata subito condotta in ospedale per le cure del caso, ma attualmente versa in gravi condizioni. Sulla vicenda si sta attualmente indagando, ma le domande a riguardo sono tante: come è possibile che sia caduta? Ed è stato un gesto volontario o è successo qualcosa a indurla ad una simile decisione? Vediamo di capire come sono andate esattamente le cose.

12enne precipita dalla finestra della scuola

Attualmente le notizie in merito rimbalzano tra un’agenzia di stampa e l’altra ma, a quanto pare, la ragazzina si sarebbe volutamente diretta alla finestra e gettata sotto. Il tutto al termine di una lezione di quella che doveva essere una comune mattina scolastica. Tuttavia, essendo le indagini ancora in corso, non è ancora stato possibile stabilire con certezza le dinamiche di quanto accaduto. L’unica cosa certa è che si tratta di un episodio che ha scatenato parecchio stupore non solo all’interno della classe della ragazzina e dell’intera scuola, ma anche della comunità locale.

La 12enne è stata subito soccorsa dal 118 e dalla Croce Rossa di Santa Margherita, quindi è stata ricoverata all’Ospedale Gaslini di Genova. Ha riportato diversi traumi e, quanto pare, sarebbe attualmente in gravi condizioni.

Gli inquirenti indagano per stabilire la dinamica

Come detto, gli inquirenti stanno indagando cercando di scoprire cosa sia successo e cosa abbia spinto la ragazzina a buttarsi giù. Stanno quindi sentendo ogni possibile testimone e analizzando i particolari. Hanno anche posto il suo cellulare sotto sequestro per capire se possa celare qualche indicazione riguardo i motivi dietro il gesto. Stando alle prime indiscrezioni, però, il tutto sarebbe avvenuto dopo un litigio con un compagno e il conseguente rimprovero da parte dell’insegnante che era in classe al momento e che, avendo assistito al diverbio, avrebbe minacciato di metterle una nota sul registro.

A quanto pare la docente avrebbe cercato di fermarla in tutti i modi trattenendola con forza per impedirle di compiere quanto aveva in mente, ma la studentessa sarebbe riuscita a liberarsi dalla presa e a nulla sarebbero valsi i tentativi della prof. E’ infatti caduta da un’altezza di sei metri. Al momento, quindi, l’ipotesi è che la ragazzina abbia spontaneamente scelto di buttarsi.

Leggi anche: