Nonostante la crisi dei componenti, la fornitura di prodotti sta lentamente tornando alla normalità dopo la pandemia globale e di altri problemi. Eppure i prezzi di mercato per la tecnologia e altri dispositivi continuano a salire in modo imbarazzante. Fortunatamente, però, prodotti come i notebook stanno tornando sugli scaffali di tutto il mondo, virtuali o meno. Se stai cercando un nuovo laptop per le tue sessioni di gioco più difficili, uno dei nomi di spicco del settore è Acer. Allora perché non approfittare di questa fantastica offerta che Amazon ha fatto sul nuovo Acer Nitro 5 a soli 1.299,00 €. Uno sconto interessante di 200 euro.

Inoltre vi ricordiamo che se non avete la possibilità di comprarlo pagandolo in un’unica soluzione, il servizio Cofidis di Amazon vi consente di pagarlo in comode rate che decidete voi.

Acer Nitro 5: il gaming sarà sempre con te

L’Acer Nitro 5 è un PC da gioco di tutto rispetto, e di seguito ne elenchiamo le caratteristiche tecniche:

Processore Intel Core di 11a generazione i7-11800H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4 GB GDDR6 e 16 GB di RAM;

Display IPS FHD da 15,6″ (1920 x 1080 px) e refresh rate a 144 Hz;

Ethernet Intel Killer E2600 e Intel Killer Wi-Fi 6 per una connettività super veloce;

Se il gioco si scalda, il gaming laptop Acer mantiene il sangue freddo: CoolBoost aumenta del 10% la velocità delle ventole e del 9% il raffreddamento della CPU/GPU, mentre con NitroSense puoi gestire e monitorare il sistema in tempo reale;

Windows 11 con menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell’informazione;

In conclusione l’Acer Nitro 5 è un notebook da gaming ad alte prestazioni, ma con il prezzo contenuto grazie a questa offerta su Amazon. Lo potete acquistare a soli 1.299,00 €.