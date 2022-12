Se stai cercando un assistente vocale da tenere in casa, il più famoso e popolare sul mercato è Alexa di Amazon. Il loro modello base, l’Alexa Echo Dot 5° generazione, è il dispositivo di ultima generazione; oggi è possibile acquistarlo a soli 29,99 € sul noto sito di e-commerce. Questo è il 50% di sconto sull’assistente vocale Alexa più richiesto.

Alexa Echo Dot 5° Generazione: è il regalo perfetto per amici e parenti a Natale

La quinta generazione di Alexa Echo Dot ha il miglior audio di sempre. Goditi un’esperienza audio con voci più chiare, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Riproduci in streaming musica, audiolibri e podcast a casa da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo e imposta il timer con la tua voce, ottieni risposte alle domande e ascolta le barzellette più divertenti.

Controlla i dispositivi domestici intelligenti abilitati per Alexa con la voce e le routine attivate dal sensore di temperatura integrato. Grazie alla creazione di nuove routine, ad esempio, la ventola intelligente può essere attivata quando la temperatura supera un livello desiderato. Associa i tuoi dispositivi per ottenere il massimo dal tuo Echo.

L’Amazon Alexa Echo Dot di quinta generazione costa solo 29,99 € e non può mancare in casa tua. Potrebbe anche essere un regalo perfetto per alcuni dei tuoi amici o parenti a Natale. Affrettati ad approfittare di questa incredibile offerta, le scorte disponibili non sono illimitate. Infine ti ricordiamo che se hai un dubbio o problema di qualsiasi tipo, grazie alla politica di Amazon hai 30 giorni di tempo per effettuare il reso. Con questo e-commerce siete in una botte di ferro; soddisfatti o rimborsati.