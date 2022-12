Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un oggetto davvero interessante e che potrebbe far felici tutti coloro che vogliono cambiare il proprio orologio. Stiamo parlando dell’Amazfit GTR3 Pro, lo smartwatch che arriva appunto dallo store di Amazfit, che ora potrete acquistare a 207,07€, godendo di un piccolo, ma comunque incisivo, sconto del 10% sul prezzo iniziale.

Tramite la connessione bluetooth al telefono, questo orologio intelligente può ricevere telefonate ed essere utilizzato anche per controllare facilmente la musica sul telefono. Potretei persino memorizzare fino a 470 brani sull’orologio per una riproduzione musicale indipendente.

Grazie ad Alexa direttamente integrata nell’Amazfit GTR 3 Pro, potrete anche impostare facilmente un allarme, fare domande, ottenere una traduzione e molto altro ancora. Inoltre, se sei fuori e non hai accesso a Internet, lo smartwatch ha anche un assistente vocale offline per eseguire operazioni come attivare una modalità sportiva o aprire una funzione di misurazione della salute.

Avrete a disposizione oltre 150 modalità sportive integrate che si adatteranno perfettamente alla vostra abitudine di allenamento. Inoltre questo Amazfit GTR3 Pro può monitorare la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e tanto altro. Oltre a possedere un altimetro barometrico integrato per aiutarti a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica nelle varie attività all’aperto.