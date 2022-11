Amazon Alexa Echo Dot è uno speaker intelligente controllato tramite comandi vocali e connesso all’Alexa Voice Service, il sistema di assistenti vocali più famoso ed usato al mondo. Questo dispositivo è perfetto da collocare in qualsiasi stanza voi preferite, basterà una semplice domanda ed Alexa vi assisterà. In particolare, l’Echo Dot di 3° generazione, è il modello più venduto di questa famiglia e oggi ha uno sconto FOLLE del metà prezzo su Amazon. Infatti lo potete acquistare a soli 24,99 €. Un prezzo assurdo, sbrigatevi ad acquistarlo, prima che torni a prezzo pieno, offerte del genere durano poche ore o al massimo un paio di giorni.

Amazon Alexa Echo Dot: mai più in ritardo all’università

Vi vorremmo dire che con Amazon siete in una botte di ferro perché avete 30 giorni di tempo dall’acquisto del prodotto per poter fare il reso, ma sarebbe inutile. Comprare Alexa Echo Dot a questo prezzo con cui è presentato oggi è un affare troppo importante. Inoltre siamo certi che una volta acquistato non ne potrete più fare a meno.

Usate la vostra voce per chiedere di ascoltare un brano, un artista o un album da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn e altri servizi di streaming audio. Con diversi dispositivi Echo compatibili in varie stanze, inoltre, potete riempire tutta la casa con la vostra musica preferita o ascoltare stazioni radio e libri. Oppure potete impostare un timer o aggiungere articoli alle vostre Liste. Potete anche ascoltare le ultime notizie, le previsioni del tempo, le informazioni sul traffico, i risultati sportivi, la programmazione cinematografica e impostare la sveglia ai giorni e orari che volete voi, per non fare più tardi all’università.

Le possibilità grazie a questo dispositivo sono infinite, approfittate subito di questa offerta e acquistate l‘Amazon Alexa Echo Dot al prezzo incredibile di soli 24,99 €.