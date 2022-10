Gli smartwatch nel 2022 sono degli accessori troppo utili e se avete già uno smartphone della mela, questo Apple Watch SE in mega offerta su Amazon a soli 257,99 €, fa davvero al caso vostro. Questo scontato è il modello GPS con la cassa da 44 mm in alluminio. Fidatevi che un dispositivo del genere può svoltarvi la vita scolastica, quando andate di fretta o avete le mani occupate, potete controllare orario, rispondere a chiamate e vedere le notifiche, senza dover uscire il vostro smartphone dalla tasca o dallo zaino.

Apple Watch SE GPS: la qualità di casa Apple ad un prezzo ridicolo

Apple è sinonimo di qualità e affidabilità e i suoi prodotti non lasciano mai insoddisfatti. Avere un Apple Watch oggigiorno significa semplificare e velocizzare tante situazioni quotidiane, che vi consentono di essere più efficienti nella vostra vita universitaria. Per esempio con questo modello in offerta, il GPS, potete rispondere a chiamate o messaggi direttamente dall’orologio.

Potete misurare ogni giorno quanto vi muovete e i progressi compiuti li controllate direttamente nell’app Fitness su iPhone. Potete registrare ogni vostro allenamento, come: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo. In caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare, vi arriveranno direttamente le notifiche per avvisarvi.

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina dei modelli Series 6, per vedere più cose con un solo sguardo. Ha anche i sensori evoluti, per monitorare allenamenti e gli obiettivi di fitness. Con l’app Sonno vi aiuta a creare una routine per quando è ora di andare a letto e vi fa sapere come dormite. Lui è un alleato perfetto nei periodi degli esami per tenere sotto controllo lo stress e la vostra salute.

Approfittate subito di questo affare su Amazon e comprate l’Apple Watch SE GPS a soli 257,99 €. Questo è uno sconto del 22 % per un prodotto eccezionale di casa Apple.

