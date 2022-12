Asus VivoBook Pro 15 è un Notebook dall’ottimo rapporto qualità – prezzo e oggi ha uno sconto del 23% su Amazon. Asus è nata come azienda produttrice di dispositivi elettronici economici, tuttavia ha conquistato velocemente una grossa fetta di mercato e adesso i suoi prodotti sono molto richiesti e affidabili. Questo PC Portatile ha tutte le caratteristiche tecniche di cui necessitate sia per affrontare i lavori all’università, sia per essere un compagno fedele anche dopo la laurea. Sbrigatevi ad approfittare di questa offerta e compratelo a soli 849,00 €. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

Asus VivoBook Pro 15: le ultime offerte dell’anno

Asus VivoBook Pro 15 è un Notebook dal design elegante e innovativo, e un peso di soli 1,65 kg per essere sempre produttivi e divertirvi anche in viaggio. Il vivido display FHD NanoEdge dai bordi sottilI, con touchpad ingrandito e tastiera retroilluminata, sono ottimizzati per un’esperienza di typing estremamente confortevole.

Le prestazioni dell’Asus VivoBook Pro 15 sono all’avanguardia con Processore Intel Core di Undicesima generazione i5-11300H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, RAM da 8GB e SSD PCIE da 512GB; aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile. Completo set di porte I/O inclusi lettore micro SD e porta USB 3.2 Type-C per semplificare al massimo la connessione dei dispositivi, dotazione di webcam interna HD 720p, del veloce Wi-Fi 6 (802.11ax) e del tastierino numerico NumberPad integrato nel mousepad.

Questo Notebook è perfetto per chi cerca un dispositivo elegante e performante per esprimere tutta la propria creatività e il proprio potenziale, sullo studio e nel tempo libero. Visto il periodo storico che stiamo vivendo, le scorte dei vari device tech si stanno finendo velocemente. Acquistate subito il nuovo Asus VivoBook Pro 15 ad un prezzo scontato di soli 849,00 € e pagatelo in comode rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis di Amazon.