Scegliere un tablet al giorno d’oggi non è assolutamente così facile come sembrerebbe. Ci sono tanti dispositivi e il rischio è quello di perdersi. Ecco perché abbiamo pensato di fare una lista di 5 modelli con lo sconto migliore di questo Black Friday 2022.

Black Friday 2022: i 5 migliori tablet con sconti folli

Abbiamo deciso di andare in ordine di prezzo e troviamo quindi Samsung Galaxy Tab A7. Un tablet da 8,7 pollici con 3GB di RAM e 32GB di memoria che sta letteralmente spopolando. Se vuoi spendere poco ma avere un buon prodotto questo sicuramente fa al caso tuo. Mettilo nel carrello a soli 103,55 euro, invece che 169 euro.

Subito dopo abbiamo l’ottimo Huawei T5 da 10 pollici. Anche in questo caso 3GB di RAM e 32GB di memoria per l’archiviazione. Design sottile e ottimo audio. A questo prezzo è certamente un’ottima scelta. Puoi averlo a soli 129 euro, anziché 229,90 euro.

Il terzo tablet in sconto è Lenovo M10. Display da 10,3 pollici FHD con a supporto 4GB di RAM e una memoria espandibile da 128GB. Potrai usarlo sia in modalità WiFi che con una SIM sfruttando la tecnologia LTE. Saliamo di prezzo ma abbiamo anche migliori prestazioni. Acquistalo su Amazon a soli 199 euro, invece che 279 euro.

Non poteva certo mancare un Apple iPad. In questa versione, che ci siamo sentiti d’inserire nella lista, avrai a disposizione 64GB di memoria e tecnologia WiFi. Chip A13 Bionic, fotocamera frontale da 12MP e posteriore da 8MP. Bellissimo display retina da 10,2 pollici e touch ID di per l’autenticazione sicura. È tuo a soli 342 euro, anziché 439 euro.

Come ultimo modello abbiamo deciso di sparare in alto, con il bellissimo Samsung Galaxy Tab S8. Schermo da 11 pollici LCD e la nuovissima S Pen inclusa che ti permetterà di disegnare o dipingere in modo preciso. RAM da 8GB e memoria di archiviazione da 128GB rendono questo tablet sicuramente il più ambito. Mettilo nel tuo carrello a soli 600 euro, invece che 799 euro.

Hai trovato il tablet giusto per te? Non aspettare che sia troppo tardi, completa subito l’acquisto perché tutte queste offerte del Black Friday 2022 sono limitate e soggette a disponibilità. Inoltre per i clienti Amazon Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.