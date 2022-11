Quando arriva la settimana del Black Friday su Amazon, una delle offerte che si cercano maggiormente, sono quelle dedicate ai prodotti di casa Apple. Grazie alle promozioni del Black Friday potete acquistare l’iMac da 27″ a soli 1.499,00 €, stiamo parlando di uno sconto del 27%. Inoltre ricordatevi che Amazon non è solo conveniente, ma anche super affidabile. Questo e-commerce vi mette a disposizione il servizio Cofidis che vi consente di acquistare questo potentissimo iMac , pagandolo in comode rate a tasso zero, che partono dal mese successivo al ricevimento del prodotto. Ma non solo, Amazon vi da anche una garanzia super affidabile e se per qualsiasi motivo dovreste decidere di effettuare il reso, avete 30 giorni di tempo per farlo.

Black Friday su Amazon: Apple iMac da 27″ è una stazione da lavoro senza compromessi, con il 27% di sconto

iMac è uno dei pochi dispositivi al mondo all-in-one, significa che avete PC e monitor tutto in un unico dispositivo. In effetti Apple non ha rivali in questa categoria di device e iMac vi consente prestazioni da paura per qualsiasi vostro lavoro, che sia una ricerca universitaria allegata con foto e video, o la stesura della vostra tesi:

Processore Intel Core i5 6‑core di decima generazione a 3,1GHz (Turbo Boost fino a 4,5GHz) per prestazioni sempre al top;

Bellissimo display retina da 27″ con risoluzione di 5K, la riproduzione dei colori e dei neri è senza paragone;

8 GB di RAM e 256 GB di storga interno SSD;

Periferiche: Jack da 3,5 mm per cuffie,Slot SDXC card, quattro porte USB-A, due porte Thunderbolt 3 (USB‑C);

Connetività: Wi‑Fi, Wi‑Fi 802.11ac, Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Tecnologia wireless Bluetooth 5.0;

All’interno della confezione trovate l‘iMac con display Retina 5K, la Magic Keyboard e il Magic Mouse 2, tutto coordinato al colore che avete scelto. Questo può essere un investimento per il futuro, perché dopo l’università un dispositivo del genere vi consente tranquillità e potenza da vendere per il futuro. Approfittate subito di questo sconto pazzesco, prima che le scorte disponibili si esauriscano e acquistatelo a soli 1.499,00 €.