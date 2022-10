Oggi abbiamo notato tra le varie offerte Amazon un ottimo sconto su uno dei giochi da tavolo più classici e conosciuti al mondo. Stiamo parlando di Carcassone, il famoso gioco di posizionamento tessere, e nello specifico della sua versione Big Box 2022, che adesso può essere acquistata a 54,82€, invece di 69,99€, un bel risparmio del 22%.

Per chi non lo conoscesse, Carcassone è un gioco in cui, a turno, dovrete posizionare delle caselle che andranno man mano a creare la mappa di gioco. Il vostro compito sarà quello non solo di creare città, villaggi e strade di collegamento, ma dovrete anche posizionare i vostri cittadini nelle varie costruzioni per ottenere più punti degli altri prima che le tessere finiscano.

Questa versione Big Box di Carcassone, inoltre, conterrà non solo il gioco base, ma anche ben 11 espansioni, che aumenteranno le possibilità strategiche del gioco, andando ad aggiungere costruzioni particolari come locande, cattedrali e miniere. Oltre ovviamente ad inserire nuovi personaggi come messaggeri, maghi, abati e briganti.

Carcassone è un titolo classico che non passa mai di moda, abbastanza strategico da interessare i giocatori più navigati, ma anche molto semplice nel suo regolamento in modo che i novizi non si ritrovino spaesati, ma possano entrare subito nel vivo dell’azione.