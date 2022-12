Prendi la lente di ingrandimento e preparati a risolvere il caso prima degli altri giocatori con questo gioco da tavola dai toni polizieschi Cluedo di Hasbro Gaming.

Al momento lo puoi trovare su Amazon a solo 24,74€ grazie allo sconto del 31%. Aggiungilo al carrello e ordinalo il prima possibile, se sei fortunato riuscirai ad averlo prima di Natale e potrà essere un attimo regalo.

Se possiedi un account Amazon Prime ricordati che puoi avere spedizioni sempre gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Raccogli gli indizi e smaschera l’assassino con Cluedo

Se sei alla ricerca di un gioco di società da fare tra amici o, perché no, anche in famiglia durante le feste, allora non posso non consigliarti questo. Ti posso assicurare personalmente che vi divertirete tantissimo con Cluedo di Hasbro Gaming. Naturalmente il gioco è in italiano e dai 2 ai 6 giocatori ed è indicato dai 8 anni.

Scegliete il vostro protagonista tra 6 iconici personaggi con la loro personale statuina e muovetevi a lanci di dadi all’interno della Villa dove si è consumato l’omicidio. Se siete fortunati potrete raccogliere indizi bonus grazie a una faccia speciale dei dadi, ma mi raccomando non condividete con nessuno i vostri sospetti.

Questa nuova versione del 2020 aggiunge la possibilità di giocare anche solamente in due e nuovi spazi bonus per rendere la partita più veloce. Troverete anche le istruzioni in caso non abbiate mai giocato a questo straordinario gioco da tavola, ma vi posso assicurare che è veramente semplice e sarà super divertente.

Non aspettare un secondo in più e acquista subito la tua copia di Cluedo di Hasbro Gaming per aggiungere un tocco poliziesco a queste feste natalizie, su Amazon lo trovi con uno sconto del 21% che ti permette di acquistarlo a soli 24,74€.

