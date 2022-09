Paura ieri a Roma, dove durante la mattina si è verificato il crollo di una scalinata di accesso al Silvano Toti Globe Theatre, famoso teatro della capitale nel quale stava avendo luogo uno spettacolo per le scolaresche. Ad essere rimasti coinvolti, tra le altre, sono state le classi di 4^ e 5^ liceo di Roseto degli Abruzzi. 12 persone, presumibilmente 5 adulti e 7 ragazzi, sono rimasti feriti. Sono subito scattati gli accertamenti con l’arrivo degli ispettori della Asl. L’area interessata dal crollo, invece, è stata sequestrata.

Crollo Globe Theatre durante spettacolo per scuole

Il Globe Theatre è stato inaugurato nel 2003, anno nel quale la città ha festeggiato, con questo teatro elisabettiano, i cento anni di Villa Borghese. E nel quale ha effettuato un gemellaggio virtuale con Londra, sede del più famoso Globe Theatre. Lo spettacolo era da poco terminato quando i ragazzi e gli insegnanti stavano uscendo dalla struttura. E’ in questo momento che una delle scalinate di legno che permettono l’ingresso al teatro ha ceduto. Come ha poi fatto sapere Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ad essersi sganciate sono state le piastre di tenuta della rampa. Di conseguenza il teatro sarà dichiarato inagibile.

A fare il bilancio dei feriti ci ha pensato invece l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il quale ha parlato di 11 ragazzi rimasti feriti trasportati in ospedale, e di uno che invece è stato soccorso direttamente sul posto. Per fortuna non ci sono situazioni allarmanti. “E’ un fatto grave”, ha aggiunto il sindaco “ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità.”

Le testimonianze dei presenti

Parlano di scricchiolii e rumore di legna che cade, ma anche di urla e pianti i ragazzi presenti. Dalla testimonianza rilasciata da uno studente del Liceo Scientifico Talete di Roma all’Adnkronos, si capisce che “‘E’ stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito un boato e le urla: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare.” I ragazzi erano lì per assistere allo spettacolo Macbeth. Che, a detta dello studente, aveva raccolto un gran numero di spettatori. Il teatro era pieno ed aveva accolto diverse scuole, non solo romane.

“Alla fine dello spettacolo siamo sta ti i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta all’uscita: sono rimaste solo le ringhiere. Ho visto persone che sono cadute a terra e alcuni feriti che zoppicavano .Poi sono arrivate le ambulanze e i camion dei pompieri”.

Fortunatamente solo grande spavento e feriti in modo non preoccupante. Ma avrebbe potuto essere una tragedia.

