Se non sapete ancora che headset scegliere per poter giocare ai vostri giochi preferiti, Amazon con le sue Offerte Esclusive Prime ha deciso di venirvi incontro mettendo a sconto le Logitech G Pro X, delle ottime cuffie da gaming che adesso potete acquistare a 69,99€.

Queste cuffie da gaming sono ottime per sessioni di gaming prolungate, con un padiglione molto grande in modo da risultare sempre comodo e mai fastidioso da indossare nemmeno dopo tante ore al davanti al pc. Inoltre il microfono removibile vi garantirà un buonissimo audio in uscita sia per fare varie call, che per giocare con i vostri amici e compagni.

Grazie all’audio surround in 7.1 sarete in grado di vivere un’esperienza di gaming incredibile ed in qualunque situazione: che vi troviate in mezzo ad una sparatoria, durante un’esplorazione di un luogo enorme, oppure magari in una situazione più tranquilla e cittadina piena di npc, avrete sempre pieno controllo della situazione e della posizione dei vari suoni.

Inoltre, essendo cablate, non avrete problemi di autonomia, e potrete usare queste Logitech G Pro X per quanto tempo vorrete senza mai la paura che vi si scarichino da un momento all’altro.