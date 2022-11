Sono iniziati gli sconti per l’annuale Black Friday, e anche quest’anno Amazon non delude e mette in offerta tanti prodotti ad un prezzo davvero interessante. In questo articolo vogliamo andare incontro a tutti i videogiocatori che vogliono comprare un nuovo headset di qualità con le cuffie wireless da gaming Beoplay Portal di Bang & Olufsen, che ora potrete acquistare a 279,00€.

Questo headset è pensato principalmente per tutti coloro che giocano su PC o su una qualunque console Xbox, per cui è estremamente ottimizzato. Vi permetterà infatti di avere una connessione immediata e con latenza minima. Oltre che dei controlli estremamente intuitivi e immediati, in modo da poterli utilizzare anche durante sessioni di gioco molto frenetiche.

L’Adaptive Active Noise Cancellation di cui sono dotate queste cuffie wireless eliminerà tutti i rumori di fondo, così potrete concentrarvi sempre sul gioco. Inoltre, grazie all’avvolgente audio surround dei potenti driver e a Dolby Atmos for Headphones, potrete godervi un audio preciso e coinvolgente in ogni situazione.

Le Beoplay Portal inoltre sono talmente leggere che le potrete indossare per ore, grazie all’esclusivo archetto e ai padiglioni in memory foam. Sarete pronti anche le sessioni di gaming più lunghe.