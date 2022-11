Se i gattini esplosivi vi hanno fatto morire dal ridere durante le vostre serate di giochi, di certo non potrete fare a meno di questo nuovo gioco da tavola dagli stessi creatori Throw Throw Burrito di Asmodee.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon a meno di €20 grazie all’offerta del 20% di sconto dovuto alla promozione del Black Friday che durerà fino al 28 Novembre. Non lasciarti scappare questa mega offerta e aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’acquisto il prima possibile.

Con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia

Prendi a burrito in faccia i tuoi amici con questo divertentissimo gioco da tavola

Se vuoi rendere super divertenti le serate con gli amici o le riunioni di famiglia durante le feste Throw Throw Burrito di Asmodee è il perfetto gioco da tavola per creare caos e ridere come non mai.

Da 2 a 6 giocatori con un’età minima di 7 anni, sarà il perfetto gioco da tavola per tutte le fasce d’età. Non dovrai neanche preoccuparti che la partita duri ore e ore come con altri giochi di società dal momento che ogni sessione di gioco durerà dai 15 ai 20 minuti in modo da potersi risfidare e giocare più di una volta.

Il gioco è semplicissimo: bisogna guadagnare punti collezionando tre carte uguali, il primo che totalizza più punti vince. Ma attenzione, tra le diverse carte troverai anche delle carte speciali che innescheranno una guerra all’ultimo burrito in cui il perdente guadagnerà una carta che gli farà perdere un punto. Naturalmente questi simpaticissimi panini farciti sono fatti di schiuma morbida e spugnosa in modo da non farvi male, ma restando comunque super letali

Non aspettare un secondo di più e acquista subito la tua copia di Throw Throw Burrito di Asmodee grazie all’offerta del Black Friday che ti permette di acquistarlo a soli 19,99€.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai inoltre usufruire di spedizioni gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.