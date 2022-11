Stai cercando un tablet con un piccolo schermo e che ti costi poco? Allora ti segnalo quest’offerta con cui potrai spendere non poco ma pochissimo. Metti subito nel tuo carrello il tablet mini Fire 7 a soli 54,99 euro, invece che 79,99 euro.

Questo tablet ha uno schermo touch da 7 pollici, per cui è appena più grande di uno smartphone. Il che lo rende super versatile e facile da portare ovunque tu voglia. Lo potrai facilmente infilare in un piccolo zaino o in una borsetta. È perfetto per chi va a scuola o per far divertire i più piccoli. Costa pochissimo e ha delle buone potenzialità. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio.

Fire 7: compatto, leggero e a un prezzo da capogiro

Sicuramente ciò che rende questo tablet l’acquisto perfetto è il rapporto qualità prezzo. Ha un ottimo display, molto fluido, perfetto per navigare sul Web, leggere libri o manga, guardare video, giocare a qualche titolo e tanto altro. Insomma per tutte quelle operazioni che non necessitano di altissime prestazioni.

Possiede una memoria interna da 16GB ed è dotato di 2Gb di RAM. Più che sufficienti per svolgere attività quotidiane come quelle citate sopra. Inoltre potrai anche espandere la memoria fino a 1TB con una scheda micro SD. Infine, è certamente interessante la batteria che può durare fino a 10 ore con una sola ricarica.

Certo non siamo di fronte a un bazooka ma a questo prezzo è un ottimo affare. Se hai bisogno di un tablet leggero e che ti permetta di svolgere semplici attività allora questo fa al caso tuo. Vai subito su Amazon e acquista il tablet mini Fire 7 a soli 54,99 euro, invece che 79,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce gratuita in tutto il territorio nazionale.