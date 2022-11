Sei alla ricerca di un frullatore non troppo grande e ingombrante ma che sia comunque potente e affidabile? Allora ti consiglio questo Frullatore di SEVERIN.

Lo trovi su Amazon a soli 29,99€ grazie a un'offerta del 25% di sconto



Goditi un ottimo frullato o crea salse per i tuoi piatti con questo frullatore

Dalla capacità di ben 1,5 litri, questo Frullatore SEVERIN sarà il tuo asso nella manica per: frullati, smoothies e salse. Con il suo potente motore da 600w e alle sue quattro lame in acciaio inox, sarai capace di preparare quello che ti serve in pochi secondi con ben 2 livelli di velocità e con la funzione “Pulse” sarai in grado di scegliere la consistenza che più preferisci. Potrai preparare sia frullati per iniziare al meglio la giornata, sia salse e pesti per i tuoi pranzi in famiglia.

Piccolo e facile da utilizzare, ha un bicchiere con impugnatura ergonomica dotato di coperchio con foro per avere un dosaggio preciso dei liquidi senza aver paura di sporcare in giro. Inoltre per dare maggiore sicurezza al frullatore è dotato di piedini antiscivolo e di spegnimento di sicurezza. Il bicchiere in Tritan lo rende inoltre più sano della classica plastica oltre che più sicuro per l’ambiente.

Acquista subito il tuo Frullatore SM 3707 di SEVERIN adesso su Amazon, con la promozione in corso del 25% di sconto, lo pagherai soltanto 29,99€



