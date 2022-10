Grazie al Samsung Galaxy Z Fold 3 potete avere 2 dispositivi in 1, un flagship più un tablet, ma al prezzo di un solo top di gamma. Infatti il Fold 3 è il dispositivo pieghevole più conosciuto in Europa, lui è un top di gamma a tutti gli effetti, ma si può aprire e diventare così un tablet a tutti gli effetti. Immaginate quanto vi può svoltare le giornate universitarie un prodotto del genere, la vostra produttività non avrà limiti. Stiamo parlando di un device di casa Samsung, quindi qualità e affidabilità sono garantite. Potete acquistare il Samsung Galaxy Z Fold 3, il pieghevole definitivo a soli 1.199,00 €, con questo sconto su Amazon.

Samsung Galaxy Z Fold 3: il re del multitasking e della produttività

Probabilmente un prezzo del genere vi può spaventare a primo impatto, tuttavia un dispositivo del genere a questo prezzo è un’ottimo affare. Pensate che il Z Fold 4 è uscito poche settimane fa, ma costa 2.000 euro ed è sostanzialmente lo stesso device dell’anno scorso. Quindi voi oggi, con soli 1.199,00 €, potete acquistare uno smartphone e un tablet ai vertici della categoria in termini di prestazioni.

Infatti il Galaxy Z Fold 3 è un flagship sotto tutti i punti di vista, avete un doppio display AMOLED ad alta risoluzione e frequenza di aggiornamento e un audio stereo potente, quindi è un ottimo device per la riproduzione di contenuti multimediali. Il comparto fotografico vi consente di catturare immagini bellissime in qualsiasi condizione di luce, i vostri selfie saranno invidiati da tutti i vostri compagni universitari.

Sotto al telaio trovate il processore di punta di casa Qualcomm dell’anno scorso, 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Questo smartphone è veloce e fluido per ogni tipo di utilizzo. Inoltre la ROM così grande vi consente di salvare tutti gli appunti, foto e documenti che vi servono per l’università. Concludiamo ricordandovi che con il servizio Cofidis di Amazon potete acquistarlo in comode rate.