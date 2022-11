Perfino i fanboy Apple dichiarano che se dovessero acquistare un dispositivo Android, l’unica scelta possibile sarebbe un device di Google. Il motivo è semplicemente che sono dei dispositivi molto fluidi e affidabili con un design minimale e sono molto performanti in campo fotografico, ma ci arriveremo a breve. Oggi lo smartphone Google Pixel 6 Pro, ha un prezzo super economico su Amazon a soli 650,98 €. Stiamo parlando di uno sconto di oltre 200 euro, inoltre grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete acquistare in comode rate a tasso zero.

Google Pixel 6 Pro: un top di gamma a questo prezzo ve lo invidieranno tutti

Google Pixel 6 Pro, il top di gamma che non ti aspettavi, è dotato del Google Tensor sotto il telaio, il primo processore sviluppato da Google con una compatibilità senza pari con l’intero sistema. La batteria è completamente automatizzata e consente un’autonomia che dura l’intera giornata, che ti permetterà di trascorrere ogni giorno in tutta tranquillità.

La vera ciliegina sulla torta di questo smartphone è il comparto fotografico a tripla fotocamera, una delle quali è un teleobiettivo con zoom ottico 4x. Ciò che spicca maggiormente di questo sistema è la qualità dell’immagine, infatti i Google Pixel hanno un’ottima composizione dell’immagine, i colori sono super naturali, molto simili alla fotocamera della fotocamera dell’iPhone, rispetto a tutto il panorama del dispositivo Android, dove l’incollaggio dell’immagine è sempre troppo digitale.

Anche questo dispositivo è sicuro come un iPhone, con Google Pixel 6 Pro dotato di un chip Titan M2 di nuova generazione e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza per proteggere i tuoi dati e la tua privacy. Non perderti questa offerta su Amazon, acquistalo subito a 650,98 €, parliamo di uno sconto pazzesco di oltre 200 euro per uno smartphone Android top di gamma unico.