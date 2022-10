Sono finiti i Prime Day, ma gli sconti su Amazon continuano. Se state cercando un PC portatile e versatile per l’università, ma non volete spendere poco e non fidate molto dei dispositivi con sistema operativo Windows, abbiamo noi la soluzione per voi. I PC Chromebook sono basati sul sistema operativo Chrome OS, proprietario di casa Google. Questi PC sono semplici e fluidi, proprio per questo motivo sono molto affidabili e costano leggermente di meno rispetto alla concorrenza. L’HP Chromebook x360 è un PC super versatile, grazie al suo schermo girevole, con sistema operativo Chrome OS ed è in offerta su Amazon a soli 289,99 €.

HP Chromebook x360: il PC che non ti aspettavi a questo prezzo

Potremmo elogiare per ore le diverse qualità del sistema operativo Chrome OS, tuttavia vi basta sapere che è molto fluido, ma soprattutto molto intuitivo e dotato di una batteria a elevata autonomia che, insieme a tutte le vostre app Android preferite, vi consente di gestire al meglio la vostra vita digitale. Quindi se non avete mai usato un PC diverso da Windows non preoccupatevi, non avrete nessun problema ad usarli.

Questo PC ha davvero un ottimo rapporto qualità – prezzo, dopotutto HP è ormai da anni nel settore di dispositivi tech, quindi è un marchio di fiducia. Le caratteristiche principali di questo dispositivo sono:

Processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico;

a basso consumo energetico; 4GB di RAM LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile;

da 2400 mhz, integrata e non espandibile; Il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64 GB;

Dispaly Touch da 14″ con diagonale da 35,6 cm e ampio angolo di visione a 178°, risoluzione Full HD, antiriflesso e 250 nits di luminosità;

con diagonale da 35,6 cm e ampio angolo di visione a 178°, risoluzione Full HD, antiriflesso e 250 nits di luminosità; Durata della batteria fino a 12 ore, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni. La ricarica rapida vi consente di ricaricarlo del 50% in soli 40 minuti;

L’HP Chromebook x360 ha la potenza e versatilità necessaria per rendere le vostre giornate universitarie più leggere e il tutto ad un prezzo ridicolo di soli 289,99 €. Sbrigatevi perché sono rimaste solo poche unità ancora a disposizione a questo prezzo.