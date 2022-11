Necessitate di uno speaker da usare sotto la doccia oppure alle feste universitarie? Abbiamo la soluzione giusta per voi. Huawei Sound Joy è una cassa Bluetooth di alta qualità e dall’audio eccellente, perfetta sia per gli spazi chiusi, ma anche all’aperto. Oggi è in sconto del 24% su Amazon e la potete acquistare a soli 113,80 €. Un prezzo davvero interessante per quelle che sono le caratteristiche tecniche di questo dispositivo.

Huawei Sound Joy: a questo prezzo è tra le migliori sul mercato

Huawei Sound Joy ah una maneggevole cinghia, e un design ultraportatile che vi consente di tenerlo sempre nello zaino o nel portaborraccia in bicicletta. Questo speaker Bluetooth è dotato di un potente sistema di altoparlanti a 2 vie Devialet da 79 dBA @ 2 m e della tecnologia Devialet SAM per l’allineamento del segnale e della pressione di uscita acustica. Abbiamo avuto il piacere di provare questa cassa qualche mese fa e vi possiamo garantire che i bassi sono potenti e gli acuti del tweeter riempiranno ogni angolo della festa.

Huawei Sound Joy non sarebbe così fantastico se non avesse un’autonomia che vi consente 26 ore di riproduzione continua. Infatti qui troviamo una grande batteria da mAh 8,800, che consente un’intera ora di riproduzione con una breve carica di soli 10 minuti. Se volete animare ulteriormente la vostra festa universitaria, potete collegare questa cassa ad un altro speaker uguale e ottenere così un suono stereo per un’esperienza musicale più coinvolgente.

Inoltre Huawei Sound Joy è dotata di una certificazione IP67 che la rende impermeabile in modo tale che possiate stare tranquilli ovunque voi la usiate. Pioggia o polvere non le fanno paura. Non perdete questa fantastica offerta e acquistatela subito ad un prezzo di soli 113,80 €. Casse Bluetooth di questa qualità, a volte costano anche intorno ai 200 euro.