Sta facendo discutere la decisione presa dal Liceo Giovio di Como che, in sostanza, sta “gentilmente” invitando gli studenti che al primo anno sono stati bocciati a scegliere un’altra scuola per continuare gli studi. Ciò significa che, se non hai superato il primo anno dovrai iscriverti in un altro istituto. Ma quale è la motivazione di una tale scelta che, a quanto pare, interessa in misura particolare gli studenti del linguistico? Facciamo chiarezza.

Liceo Giovio: i bocciati in prima dovranno cambiare scuola

Se una cosa è certa, è che la comunicazione inviata ai genitori ha fin da subito creato polemiche, e non solo tra questi.

“Dato il numero elevato di nuovi studenti già iscritti alla classe prima per l’anno scolastico 2022/23, non sarà possibile accogliere le richieste di conferma per gli studenti non ammessi alla classe seconda, si rilascerà tempestivamente nulla osta”.

Non solo, quindi, gli studenti bocciati in prima dovranno lasciare l’istituto, ma il liceo li agevolerà rilasciando loro il relativo nullaosta, per facilitare il passaggio, in pratica. Cosa, a quanto pare, non semplice come sembrerebbe in quanto, trovandoci quasi a fine giugno, le iscrizioni presso numerosi licei sono già state chiuse. E parecchie classi sono già al completo.

Cosa ha spinto la scuola a prendere tale direzione è presto detto, e lo ha spiegato il dirigente scolastico Nicola D’Antonio. Il Liceo Giovio di Como vuole evitare la formazione di classi super affollate, quelle che vedono raggruppati oltre 30 studenti per intenderci, ponendo come limite massimo il numero di 28 alunni per ognuna.

Problema per gli studenti del linguistico

Ma, allo stesso tempo, vuole concordare la precedenza in ambito di iscrizione ai nuovi alunni. Quelli che hanno presentato domanda per l’anno scolastico 2022/23 sono circa 450. Tale numero comporterà la formazione di ben 15 prime classi, ma da queste 70 ragazzini rimarranno esclusi. Situazione alla quale non si può trovare soluzione con l’istituzione di un’ulteriore classe per mancanza degli spazi richiesti. Non solo nei quali svolgere le normali lezioni, ma anche per ciò che concerne le attività correlate, come i laboratori, ad esempio. L’istituto offre diversi indirizzi di studio:

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Liceo Linguistico

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate a Curvatura Biomedica

Liceo Quadriennale

Ma il problema riguarda soprattutto i giovani del Linguistico. Qui si è registrato il maggior numero di non ammessi all’anno successivo, tra i quali spiccano studenti respinti per non aver frequentato il numero sufficiente di ore per essere promossi abbandonando di fatto gli studi.

