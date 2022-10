Appena li hanno presentati siamo riamasti tutti a bocca aperta e se finalmente hai deciso di esaudire i tuoi desideri ed acquistare un iPad, non hai tempo da perdere. Finalmente acquistabili su Amazon con disponibilità immediata, i nuovi modelli proposti da Apple sono pronti per soddisfarti.

Non aspettare un secondo in più e scegli il tuo preferito nella colorazione e nella configurazione che più ti si addice, non potrai sbagliare.

Delle spedizioni non ti preoccupare, come sempre sai che con Amazon sono gratuite e veloci in tutta Italia.

iPad 2022, ora disponibili per l’acquisto su Amazon

Parola d’ordine per i nuovi modelli di iPad è potenza. Con questi prodotti tra le mani hai il vantaggio di un computer in carne ossa senza rinunciare alla comodità di poterlo portare ovunque, usarlo come meglio credi e farne ciò che vuoi.

Senza indugiare, ti svelo tutte le versioni attualmente acquistabili su Amazon:

Apple iPad da 10,9 pollici

Apple iPad da 10,9 pollici solo WiFi in configurazione da 64GB a 589€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

Azzurro, Rosa, Argento, Giallo Apple iPad da 10,9 pollici solo WiFi in configurazione da 256GB a 789€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

Azzurro, Rosa, Argento, Giallo Apple iPad da 10,9 pollici in configurazione WiFi + Cellular da 64GB a 789€ Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

Azzurro, Rosa, Argento, Giallo Apple iPad da 10,9 pollici in configurazione WiFi + Cellular da 256GB a 989€: Azzurro, Rosa, Argento, Giallo

Apple iPad Pro da 11 pollici

Apple iPad Pro da 12,9 pollici