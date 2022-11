Jabra Elite 4 Active sono delle cuffie Bluetooth originali e di alta qualità, oggi in sconto a soli 79,99 €, grazie alle promozioni Black Friday su Amazon. Vi consigliamo di sbrigarvi ad acquistare il prodotto che desiderate da tempo, perché queste fantastiche offerte finiranno domani 25 novembre. Vi ricordiamo che se siete abbonati al servizio Prime di Amazon, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Inoltre, avete 30 giorni di tempo per decidere se volete effettuare il reso del prodotto acquistato. Soddisfatti o rimborsati.

Jabra Elite 4 Active: qualità alta, prezzo basso

Le Jabra Elite 4 Active sono robuste, aderenti e dal design ergonomico senza alette, sono specificamente progettate per uno stile di vita attivo. Sono certificate IP57, quindi sono resistenti all’acqua e al sudore, per poter usare anche quando vi allenate. Questi auricolari hanno 4 microfoni per chiamate chiare anche quando siete in movimento. Invece grazie alla tecnologia HearThrough regolabile, potete ascoltare i rumori che vi circondano o al contrario attivate l’ANC per sopprimere i suoni esterni.

Le Jabra Elite 4 Active hanno l’equalizzatore e il bass boost personalizzabili, per esempio potete usare un solo auricolare con la modalità Mono. Inoltre questi auricolari vi consentono un’autonomia fino a 7 ore di riproduzione per auricolare e 28 ore con la custodia e la ricarica rapida. Collegate il vostro smartphone Android via Bluetooth 5.2. con Google Fast Pair e riproducete rapidamente la vostra musica con Spotify Tap o attivate Alexa, Siri o Google Assistant mentre siete in movimento.

Nella confezione trovate: 1x Jabra Elite 4 Active Auricolari Bluetooth In-Ear, custodia di ricarica, EarGels in 3 misure, cavo da USB-C a USB-A, peso auricolari: 5 g, colore: nero.

Queste cuffie sono originali ed uniche