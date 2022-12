Questa è davvero un’offerta imperdibile, un minimo storico che sposta gli equilibri e ti permette di avere delle cuffie in-ear true wireless eccezionali a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL TUNE a soli 59,99 euro, invece che 119 euro.

Qui siamo di fronte a un prodotto top gamma che grazie a questo sconto del 50% puoi fare tuo al prezzo di auricolari comuni. Quando si parla di audio ovviamente si pensa subito a JBL, leader nel settore. Queste cuffie Bluetooth infatti possiedono un audio stupendo sia per ascoltare la tua musica preferita che per fare chiamate. Offrono fino a 40 ore di riproduzione e hanno una bellissima custodia di ricarica.

JBL TUNE: il meglio a un prezzo minuscolo

Lasciati trasportare dal suono stupendo di JBL Pure Bass Sound, che ti permette di goderti la tua musica preferita come se stessi a un concerto live. Grazie ai driver da 6 mm e la cancellazione attiva del rumore le tue chiamate saranno sempre nitide e anche che ti ascolterà udrà la tua voce forte e chiara.

Hanno un design leggero e comodo con dei morbidi cuscinetti in silicone che si adattano perfettamente all’orecchio. Inoltre in confezione ne troverai di diverse misure, così potrai usare quelli che più si adattano a te. Con una sola ricarica ti garantiranno fino a 10 ore di autonomia e altre 30 con la custodia, per un totale di 40 ore di ascolto. Potrai anche usarle mentre fai attività fisica, dato che sono impermeabili con protezione IPX4.

A questo prezzo non puoi trovare assolutamente di meglio, ma per poterti avvalere di questo sconto dovrai essere rapido. Vai adesso su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth JBL TUNE a soli 59,99 euro, invece che 119 euro. Per gli abbonati ad Amazon Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.