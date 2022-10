Se anche voi non siete amanti delle cuffie true wireless perché vi da fastidio tenere oggetti dentro le orecchie, la soluzione non può che essere quella di acquistare delle cuffie over ear. JBL è tra le aziende leader quando si tratta di audio e i suoi prodotti sono conosciuti in tutto il mondo, proprio per la qualità del suono. Oggi su Amazon c’è un’offerta interessante, le JBL Tune500BT sono in offerta a soli 29,90 €, uno sconto strepitoso del 40%, A questo prezzo è quasi impossibile trovare cuffie over ear di questa qualità. Inoltre sono anche molto belle esteticamente, con colorazioni moderne e soprattutto leggere e robuste per poterle portare ovunque voi vogliate.

JBL Tune500BT: le cuffie da avere sempre con voi nello zaino dell’università

Queste cuffie nonostante il pezzo basso, sono di alta qualità sia costruttiva che sonora. Con le cuffie on-ear di JBL potete godere la vostra musica preferita e il piacere del Pure Bass Sound nel massimo del comfort, inoltre vi potete connettere con Siri oppure con Google senza usare lo smartphone. Bastano sole 2 ore per ricaricarle completamente, queste cuffie bluetooth JBL garantiscono 16 ore di riproduzione musicale, quindi un’autonomia senza compromessi per l’utilizzo all’università.

Potete passare automaticamente da un dispositivo Bluetooth a un altro grazie alla funzionalità Multipoint e rispondere alle chiamate sul vostro smartphone anche mentre guardate la videolezione sul tablet. Come anticipato prima, grazie al loro design compatto e poco ingombrante, le cuffie JBL sono leggere e pieghevoli, quindi sono il compagno perfetto ovunque voi andate, ideali per l’uso quotidiano. Le JBL Tune500BT è quell’accessorio che non vi può assolutamente mancare nello zaino dell’università.

Approfittate di questa offerta su Amazon e compratele a soli 29,90 €. Sbrigatevi, prima che le ultime scorte a disposizione a questo prezzo si esauriscano, dopotutto cuffie della JBL a meno di 50 euro, non capitano tutti i giorni.