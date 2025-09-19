Infortunio scolastico: ispezione per chiarire dinamiche dopo caduta da finestra a Genova

Un grave episodio ha scosso una scuola di Genova, dove un bambino di sei anni è precipitato da una finestra dell'edificio scolastico.
Infortunio scolastico: ispezione per chiarire dinamiche dopo caduta da finestra a Genova
Un grave episodio ha scosso una scuola di Genova, dove un bambino di sei anni è precipitato da una finestra dell’edificio scolastico. L’incidente ha immediatamente mobilitato le autorità competenti, con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha disposto un’ispezione urgente per fare piena luce sulle dinamiche dell’accaduto e garantire la massima trasparenza nell’indagine.

Il contesto dell’incidente

L’episodio si è verificato all’interno di una scuola genovese durante l’orario scolastico, quando un bambino di appena sei anni è precipitato da una finestra dell’edificio. La caduta ha comportato un volo di circa sei metri, una distanza considerevole che ha reso particolarmente grave l’impatto.

L’incidente è avvenuto in presenza di testimoni, con almeno una persona che avrebbe assistito direttamente alla dinamica della caduta. L’ambiente scolastico, normalmente considerato un luogo sicuro e protetto per i minori, è diventato teatro di questo drammatico evento che ha richiesto l’immediato intervento dei servizi di emergenza.

Le dichiarazioni ufficiali

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso immediata preoccupazione per l’accaduto: “Seguo con grande apprensione quanto accaduto oggi in una scuola di Genova, dove un bambino è precipitato da una finestra ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Gaslini”.

Il ministro ha sottolineato l’urgenza di comprendere le circostanze: “Sarà necessario fare rapidamente chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto”. Su indicazione di Valditara, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale ha disposto un’ispezione immediata presso l’istituto per analizzare tutti gli aspetti dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Le condizioni del bambino e le misure adottate

Il bambino di sei anni si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova in codice rosso, con condizioni cliniche definite molto gravi dai medici. La caduta dalla finestra, avvenuta da un’altezza di circa sei metri, ha reso necessario un intervento immediato e specializzato.

I soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, garantendo un trasporto rapido e sicuro presso la struttura ospedaliera. L’équipe medica del Gaslini ha preso in carico il piccolo paziente.

Le prossime fasi dell’indagine

L’ispezione disposta dall’Ufficio scolastico regionale ligure rappresenta il primo passo per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli ispettori dovranno verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio scolastico, esaminare la conformità delle finestre alle normative vigenti e analizzare eventuali carenze strutturali.

Parallelamente, saranno raccolte le testimonianze del personale presente e degli eventuali testimoni oculari per delineare un quadro completo dell’accaduto e individuare possibili misure preventive da implementare nelle scuole del territorio.

