Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte per il Black Friday un piccolo ma utilissimo prodotto per tutti gli amanti della lettura. Stiamo parlando del Kindle Paperwhite, l’ormai noto ebook di Amazon, che ora potrete acqustare a 119,99€, approfittando di un piccolo sconto del 14% sul prezzo iniziale di listino.

Questa nuova versione del Kindle è dotata di uno schermo da 6,8 pollici e bordi più sottili. Inoltre la tonalità della luce è regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente. In più lo schermo antiriflesso migliorato, in modo da rendere ancora più semplice la lettura in qualunque situazione.

Il Kindle è resistente all’acqua (con certificazione IPX8), per leggere e rilassarti in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Il prodotto è testato per resistere a immersioni accidentali in acqua in modo da non dover mai temere di danneggiarlo.

Infine, con l’acquisto di questo dispositivo vi potrete iscrivere a Kindle Unlimited, ricevendo 3 mesi di abbonamento gratuiti. Potrete sfruttare l’accesso illimitato a milioni di libri, da leggere dove e quando vuoi su qualsiasi dispositivo.