Avere un vecchio catorcio in casa è più mainstream di quanto potresti pensare. Infatti ci sono migliaia di persone come te che hanno un vecchio televisore non Smart a portata di mano e che non sanno effettivamente di cosa farne. Buttarlo? E perché mai quando puoi renderlo il più tecnologico del mondo con un acquisto semplice e veloce. Non ti serve altro che una Fire TV stick a portata di mano.

Questo prodotto di Amazon è veramente incredibile, ora lo trovi in offerta a un prezzo particolarmente vantaggioso perché grazie al ribasso del 33% ti puoi portare la versione Lite a casa con soli €19,99. Non perdere questa occasione.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Fire TV stick Lite, il prodotto che non avresti mai immaginato

a primo acchito sembra un po’ come una classica pennetta USB ma in realtà si collega alla porta HDMI del tuo televisore e ti permette di sbloccare tutte le funzionalità Smart di cui sei in cerca. Questo dispositivo creato da Amazon è veramente geniale perché arriva con tanto di telecomando e rivoluziona un televisore che molto probabilmente sarebbe stato destinato alla spazzatura.

Per utilizzarla Non devi aver a portata di mano anche una connessione WiFi, quella è inderogabile.

Una volta che colleghi l’intero sistema al tuo televisore avrai davanti a te una vera e propria home interattiva attraverso cui potrei scaricare tutte le applicazioni che più ti faranno comode e accedere a tutti i servizi streaming che più ami. Non mancano né Disney+, né Netflix, né Prime video, nei Raiplay, DAZN e così via.

Grazie alla presenza di un microfono integrato puoi anche sfruttare l’assistente più famoso del mondo, Amazon Alexa. Premi sul bottone per attivarla e chiedi a lei di risolvere tutti i tuoi problemi.

In più ti dico che c’è anche una soluzione per poter vedere direttamente il digitale terrestre attraverso la tua Fire TV stick Lite se ad esempio, il televisore che hai non supporta i nuovi segnali e non hai ancora trovato una soluzione.

Come vedi, un singolo acquisto che ti risolve mille problemi. Collegati su Amazon e fai diventare tua la Fire TV stick versione Lite a soli €19,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.