Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un prodotto che potrebbe fare felici più persone, sia i collezionisti Lego in generale, che gli amanti della musica e delle chitarre in generale. Stiamo parlando del Lego Ideas Fender Stratocaster, che ora potrete acquistare a 99,99€, andando a risparmiare quasi il 20% sul prezzo originale di listino.

Questo set include non solo la leggendaria chitarra elettrica anni ’70 in tutto il suo splendore nella sua iconica colorazione rossa, ma conterrà al suo interno anche l’amplificatore con i dettagli originali. In più troverete il pedalino, 4 diversi plettri, il supporto per tenere la chitarra in piedi, un adesivo Fender e un secondo battipenna in colorazione nera.

Questo set Lego Ideas Fender Stratocaster è composto da quasi 1100 pezzi per riuscire a riprodurre ogni più piccolo dettaglio della chitarra originale. Addirittura anche l’amplificatore avrà al suo interno i pezzi che ricreeranno fedelmente la scheda madre, il serbatoio del riverbero e l’altoparlante.

Visto lo sconto di questo bellissimo set, questa potrebbe essere un’ottima occasione per un’idea regalo da potervi preparare per il Natale che oramai si sta avvicinando.