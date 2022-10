Tra le varie offerte Amazon ne è spuntata una particolarmente allettante e da non farsi scappare assolutamente. Stiamo parlando del gioco Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, con annesso DLC esclusivo Amazon, che ora potrete acquistare a 29,84€, invece di 39,99€, risparmiando quindi un bel 25% sul prezzo iniziale.

Questo titolo, per chi già non lo conoscesse, vi permette di rivivere le avventure di tutti e 9 i film della saga di fantascienza più famosa al mondo. Il tutto, ovviamente, ricreato in stile Lego: non solo attraverso lo stile estetico e visivo dei mattoncini, ma anche tramite l’umorismo e le battute che da anni ormai caratterizzano tutti i prodotti animati e videoludici del brand.

Acquistando questa offerta, inoltre, non riceverete solo una copia di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker per PlayStation 5, ma vi verrà regalato in omaggio anche il DLC esclusivo Amazon contenente vari skin da utilizzare su diversi personaggi iconici della saga.

Sia che siate amanti della saga di Guerre Stellari, sia che siate fan di Lego e dei vari mondi ricreati a mattoncini, non potrete farvi sfuggire questa bellissima offerta!